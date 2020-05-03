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"جامعة جازان" تطلق مسابقة الأفكار الابتكارية لمواجهة فيروس "كورونا"

للتعرف على المواهب العلمية واكتشافها ورعايتها ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار

أعلنت جامعة جازان ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، بدء استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأفكار الابتكارية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد الصفحي، أن المسابقة تفتح المجال أمام الموهوبين والمبتكرين من طلبة الجامعة؛ لتقديم أفكار وحلول ابتكارية في ضوء جهود الجامعة المتواصلة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتشجيع الباحثين والمبتكرين ودعمهم، إضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الوقاية ومواجهة المخاطر الصحية والأوبئة.

وبين الصفحي أن المسابقة تهدف إلى التعرف على المواهب العلمية الطلابية واكتشافها رعايتها ودعمها وتوجيهها، ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين طلاب وطالبات الجامعة لخدمة المجتمع بتسخير الطاقات والمواهب الطلابية لذلك، مؤكداً أن المشاركات في المسابقة سيتم توجيهها نحو الجهات الراعية ذات الصلة، لدعمها وتبني مراحل إنتاجها وتسويقها ودعم مجال الملكية الفكرية بتسجيل براءات اختراع للابتكارات والمنتجات الفائزة.

بدوره أوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور نايف مذكور أن المسابقة تتمثل في تقديم فكرة ابتكارية في المجالات: الصحية، والعلمية والهندسية، والتثقيفية والتوعوية ، حيث تستهدف المسابقة طلاب وطالبات الجامعة بشكل فردي أو فرق مكونة من ثلاثة طلاب، مضيفًا أنه سيتم استقبال طلبات المشاركة حتى السابع من شهر شوال المقبل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة جازان" تطلق مسابقة الأفكار الابتكارية لمواجهة فيروس "كورونا"
سبق

أعلنت جامعة جازان ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، بدء استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأفكار الابتكارية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد الصفحي، أن المسابقة تفتح المجال أمام الموهوبين والمبتكرين من طلبة الجامعة؛ لتقديم أفكار وحلول ابتكارية في ضوء جهود الجامعة المتواصلة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتشجيع الباحثين والمبتكرين ودعمهم، إضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الوقاية ومواجهة المخاطر الصحية والأوبئة.

وبين الصفحي أن المسابقة تهدف إلى التعرف على المواهب العلمية الطلابية واكتشافها رعايتها ودعمها وتوجيهها، ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين طلاب وطالبات الجامعة لخدمة المجتمع بتسخير الطاقات والمواهب الطلابية لذلك، مؤكداً أن المشاركات في المسابقة سيتم توجيهها نحو الجهات الراعية ذات الصلة، لدعمها وتبني مراحل إنتاجها وتسويقها ودعم مجال الملكية الفكرية بتسجيل براءات اختراع للابتكارات والمنتجات الفائزة.

بدوره أوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور نايف مذكور أن المسابقة تتمثل في تقديم فكرة ابتكارية في المجالات: الصحية، والعلمية والهندسية، والتثقيفية والتوعوية ، حيث تستهدف المسابقة طلاب وطالبات الجامعة بشكل فردي أو فرق مكونة من ثلاثة طلاب، مضيفًا أنه سيتم استقبال طلبات المشاركة حتى السابع من شهر شوال المقبل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:12 PM

"جامعة جازان" تطلق مسابقة الأفكار الابتكارية لمواجهة فيروس "كورونا"

للتعرف على المواهب العلمية واكتشافها ورعايتها ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أعلنت جامعة جازان ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، بدء استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأفكار الابتكارية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد الصفحي، أن المسابقة تفتح المجال أمام الموهوبين والمبتكرين من طلبة الجامعة؛ لتقديم أفكار وحلول ابتكارية في ضوء جهود الجامعة المتواصلة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتشجيع الباحثين والمبتكرين ودعمهم، إضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الوقاية ومواجهة المخاطر الصحية والأوبئة.

وبين الصفحي أن المسابقة تهدف إلى التعرف على المواهب العلمية الطلابية واكتشافها رعايتها ودعمها وتوجيهها، ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين طلاب وطالبات الجامعة لخدمة المجتمع بتسخير الطاقات والمواهب الطلابية لذلك، مؤكداً أن المشاركات في المسابقة سيتم توجيهها نحو الجهات الراعية ذات الصلة، لدعمها وتبني مراحل إنتاجها وتسويقها ودعم مجال الملكية الفكرية بتسجيل براءات اختراع للابتكارات والمنتجات الفائزة.

بدوره أوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور نايف مذكور أن المسابقة تتمثل في تقديم فكرة ابتكارية في المجالات: الصحية، والعلمية والهندسية، والتثقيفية والتوعوية ، حيث تستهدف المسابقة طلاب وطالبات الجامعة بشكل فردي أو فرق مكونة من ثلاثة طلاب، مضيفًا أنه سيتم استقبال طلبات المشاركة حتى السابع من شهر شوال المقبل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

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