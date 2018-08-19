يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.

مصادر: الجهات الأمنية تُوقف المعتدي على الفتاة في مقطع الفيديو المتداول عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-19 علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة. يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 01:35 PM

مصادر: الجهات الأمنية تُوقف المعتدي على الفتاة في مقطع الفيديو المتداول





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علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.

يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.