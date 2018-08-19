مصادر: الجهات الأمنية تُوقف المعتدي على الفتاة في مقطع الفيديو المتداول

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.
يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.
علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.
يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.
علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.
يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.
علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة.
يُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل الحادثة.