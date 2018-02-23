"الرومي" يزور جناح "الخارجية" بـ"الجنادرية"

تفقد الجناح المخصص لمشاركة دول العالم

زار مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية سعود بن عبدالله الرومي جناح وزارة الخارجية بمقره بالمهرجان، واطلع على أقسام الجناح الذي يحكي مسيرة الوزاره منذ تأسيسها والخدمات التي تقدم عبر منصتها الإلكترونية للمواطنين.

وشاهد "الرومي" الجناح المخصص لمشاركة دول العالم، حيث يتم تقديم معلومات عنها وعرض المأكولات التي تشتهر بها.

وشكر "الرومي" وزارة الخارجية على مشاركتها الفعالة في المهرجان وتقديم الجديد للزوار والمهتمين.

وكان برفقته مساعد مدير عام المهرجان العقيد سليمان القرنس ومدير العلاقات الحكومية بالمهرجان عبدالرحمن البواردي.