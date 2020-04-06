مستشفى المجاردة خالٍ من كورونا.. ودّع المصابة الوحيدة بعد تعافيها

مصادر "سبق": المخالطون للحالة نتائج تحليلاتهم سلبية

احتفل قطاع المجاردة الصحى بتعافي المريضة المصابة بفايروس كورونا والتي أعلن عنها ضمن حالات عسير. وقدم مدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن ناصر السلومى الأسمرى الهدايا والورود للمتعافية بحضور طاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، والتي تم توديعها بباقات الورود والهدايا.



وقال الأسمري: "نصيحتي للجميع إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم".



وأضاف: "‏احرصوا على حماية أنفسكم وأطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس".



فيما علمت "سبق" أن تلك الحالة هي الحالة الوحيدة بمستشفى المجاردة وأن جميع المخالطين للحالة بمستشفى المجاردة من أطباء وطواقم تمريض كانت نتائج تحليلاتهم سلبية والذين خضعوا للحجر الصحي المدة المطلوبة، كما أن جميع أفراد عائلتها والمخالطين لها لم تظهر الإيجابية في تحليلاتهم للفايروس.



وعن تمركز الدورية الأمنية في مدخل المستشفى بينت مصادر "سبق" أن وجودها لإبقاء المستشفى للحالات الطارئة وتوجيه المرضى المحتاجين للرعاية إلى المراكز الصحية، وأيضًا دعم إيصال الأدوية للمنازل عبر قنوات التواصل.