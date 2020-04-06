النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى المجاردة خالٍ من كورونا.. ودّع المصابة الوحيدة بعد تعافيها

مصادر "سبق": المخالطون للحالة نتائج تحليلاتهم سلبية

احتفل قطاع المجاردة الصحى بتعافي المريضة المصابة بفايروس كورونا والتي أعلن عنها ضمن حالات عسير. وقدم مدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن ناصر السلومى الأسمرى الهدايا والورود للمتعافية بحضور طاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، والتي تم توديعها بباقات الورود والهدايا.

وقال الأسمري: "نصيحتي للجميع إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم".

وأضاف: "‏احرصوا على حماية أنفسكم وأطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس".

فيما علمت "سبق" أن تلك الحالة هي الحالة الوحيدة بمستشفى المجاردة وأن جميع المخالطين للحالة بمستشفى المجاردة من أطباء وطواقم تمريض كانت نتائج تحليلاتهم سلبية والذين خضعوا للحجر الصحي المدة المطلوبة، كما أن جميع أفراد عائلتها والمخالطين لها لم تظهر الإيجابية في تحليلاتهم للفايروس.

وعن تمركز الدورية الأمنية في مدخل المستشفى بينت مصادر "سبق" أن وجودها لإبقاء المستشفى للحالات الطارئة وتوجيه المرضى المحتاجين للرعاية إلى المراكز الصحية، وأيضًا دعم إيصال الأدوية للمنازل عبر قنوات التواصل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى المجاردة خالٍ من كورونا.. ودّع المصابة الوحيدة بعد تعافيها
سبق

احتفل قطاع المجاردة الصحى بتعافي المريضة المصابة بفايروس كورونا والتي أعلن عنها ضمن حالات عسير. وقدم مدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن ناصر السلومى الأسمرى الهدايا والورود للمتعافية بحضور طاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، والتي تم توديعها بباقات الورود والهدايا.

وقال الأسمري: "نصيحتي للجميع إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم".

وأضاف: "‏احرصوا على حماية أنفسكم وأطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس".

فيما علمت "سبق" أن تلك الحالة هي الحالة الوحيدة بمستشفى المجاردة وأن جميع المخالطين للحالة بمستشفى المجاردة من أطباء وطواقم تمريض كانت نتائج تحليلاتهم سلبية والذين خضعوا للحجر الصحي المدة المطلوبة، كما أن جميع أفراد عائلتها والمخالطين لها لم تظهر الإيجابية في تحليلاتهم للفايروس.

وعن تمركز الدورية الأمنية في مدخل المستشفى بينت مصادر "سبق" أن وجودها لإبقاء المستشفى للحالات الطارئة وتوجيه المرضى المحتاجين للرعاية إلى المراكز الصحية، وأيضًا دعم إيصال الأدوية للمنازل عبر قنوات التواصل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:14 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:52 PM

مستشفى المجاردة خالٍ من كورونا.. ودّع المصابة الوحيدة بعد تعافيها

مصادر "سبق": المخالطون للحالة نتائج تحليلاتهم سلبية

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
2
5,198

احتفل قطاع المجاردة الصحى بتعافي المريضة المصابة بفايروس كورونا والتي أعلن عنها ضمن حالات عسير. وقدم مدير القطاع الصحى والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن ناصر السلومى الأسمرى الهدايا والورود للمتعافية بحضور طاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، والتي تم توديعها بباقات الورود والهدايا.

وقال الأسمري: "نصيحتي للجميع إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والديك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم".

وأضاف: "‏احرصوا على حماية أنفسكم وأطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس".

فيما علمت "سبق" أن تلك الحالة هي الحالة الوحيدة بمستشفى المجاردة وأن جميع المخالطين للحالة بمستشفى المجاردة من أطباء وطواقم تمريض كانت نتائج تحليلاتهم سلبية والذين خضعوا للحجر الصحي المدة المطلوبة، كما أن جميع أفراد عائلتها والمخالطين لها لم تظهر الإيجابية في تحليلاتهم للفايروس.

وعن تمركز الدورية الأمنية في مدخل المستشفى بينت مصادر "سبق" أن وجودها لإبقاء المستشفى للحالات الطارئة وتوجيه المرضى المحتاجين للرعاية إلى المراكز الصحية، وأيضًا دعم إيصال الأدوية للمنازل عبر قنوات التواصل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,930
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,946

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة