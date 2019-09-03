آليات التعامل مع حامل الفكر التكفيري تشاركها "الإسلامية" في تونس

عبر برنامج الدورة التكوينية التي تستمر5 أيام.. و"العقيل" يفصل بـ4 ورش

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ببرنامج الدورة التكوينية الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، حول آليات التعامل مع حامل الفكر التكفيري والمتطرف، بمشاركة عدد من الأئمة والوعاظ والدعاة من جمهورية تونس الشقيقة.

ويمثل الوزارة في هذا البرنامج -يستمر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2019م- وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، حيث ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تحدث فيها عن الانحرافات العقدية التي أدت إلى انحرافات فكرية تهدد سلامة العقيدة والمنهج، وتطرق إلى الإجراءات الرادعة التي تتخذها الدول في التصدي للمتطرفين وتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في المجتمعات.

كما تطرق "العقيل" من خلال ورش العمل في اليوم الأول من البرنامج إلى عدة محاور، منها: تجربة المملكة العربية السعودية في التوقي من التطرف العنيف، كما تحدث في اليوم الثاني عن مراحل تطور الفكر التكفيري، وآليات التعامل مع حاملي الفكر التكفيري والمتطرف.

وفي ورش العمل التي تبدأ اليوم، يتطرق "العقيل" إلى الحديث عن طرق الإقناع والتأثير للتوقي من الانحرافات الفكرية، وعن ترشيد استغلال الفضاء الإلكتروني قصد التوقي من الانحراف الفكري، أما في رابع أيام البرنامج، سيشارك بالحديث حول المفاهيم والمصطلحات المعتمدة من قبل المتطرفين.

وفي الجلسة الختامية للبرنامج، سيشارك "العقيل" بالحديث حول منهج إدارة الخلاف وأساليب التأثير والتصدي للاستقطاب.

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مثل هذه البرامج، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لإثراء ما عند المملكة والوزارة من تجارب وخبرة غنية تساعد في مكافحة الإرهاب، ونشر رسالتها السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الوسطيَّة والاعتدال.