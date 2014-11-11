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حدث فلكي نادر أمام قرص الشمس اليوم .. عطارد مَر من هنا

في ظاهرة تمتد لـ 5 ساعات ونصف .. تحدث 13 مرة في كل قرن

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن كوكب عطارد سيمر اليوم على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم سيمر كوكب عطارد على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن وسيشاهد من وسط العالم ومدة العبور خمس ساعات ونصف".

وأضاف: يبدأ العبور 3:20 م بتوقيت #السعودية وستغيب الشمس والعبور لم ينتهِ ... فنهايته الساعة 9:15 م، بلدان #الخليج يشاهدونه لمدة ساعة وثلث تقريباً".

وتابع: "كان آخر #عبور_عطارد يوم 9 مايو 2016 م، والعبور القادم سيحدث في 13 نوفمبر 2032 م، فعبورات عطارد لا تحدث إلا في شهرَي مايو ونوفمبر".

عطارد الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حدث فلكي نادر أمام قرص الشمس اليوم .. عطارد مَر من هنا
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن كوكب عطارد سيمر اليوم على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم سيمر كوكب عطارد على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن وسيشاهد من وسط العالم ومدة العبور خمس ساعات ونصف".

وأضاف: يبدأ العبور 3:20 م بتوقيت #السعودية وستغيب الشمس والعبور لم ينتهِ ... فنهايته الساعة 9:15 م، بلدان #الخليج يشاهدونه لمدة ساعة وثلث تقريباً".

وتابع: "كان آخر #عبور_عطارد يوم 9 مايو 2016 م، والعبور القادم سيحدث في 13 نوفمبر 2032 م، فعبورات عطارد لا تحدث إلا في شهرَي مايو ونوفمبر".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:09 AM

حدث فلكي نادر أمام قرص الشمس اليوم .. عطارد مَر من هنا

في ظاهرة تمتد لـ 5 ساعات ونصف .. تحدث 13 مرة في كل قرن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,850

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن كوكب عطارد سيمر اليوم على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم سيمر كوكب عطارد على قرص الشمس، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن وسيشاهد من وسط العالم ومدة العبور خمس ساعات ونصف".

وأضاف: يبدأ العبور 3:20 م بتوقيت #السعودية وستغيب الشمس والعبور لم ينتهِ ... فنهايته الساعة 9:15 م، بلدان #الخليج يشاهدونه لمدة ساعة وثلث تقريباً".

وتابع: "كان آخر #عبور_عطارد يوم 9 مايو 2016 م، والعبور القادم سيحدث في 13 نوفمبر 2032 م، فعبورات عطارد لا تحدث إلا في شهرَي مايو ونوفمبر".

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