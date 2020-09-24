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ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.

وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.

ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.

وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.

ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
05:30 PM

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.

وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.

ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.

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