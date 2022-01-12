مع تفشي متحورات كورونا.. "فاوتشي" يدعو لتطوير "اللقاح السوبر"

قال إن الجرعة المعززة ستلعب دورًا مهمًّا في حماية شريحة واسعة من الأشخاص

شدَّد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، على أن هناك "حاجة ملحة للتوصل إلى لقاح، يمكن أن يكون فعالاً في منع ووقف المتحورات الجديدة من فيروس كورونا"، فيما يُعرف بـ"اللقاح السوبر"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أكد فاوتشي خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن المتحورات الجديدة لـ"كوفيد-19" ستستمر في الظهور، مشيرًا إلى أن "تطوير لقاح يتعامل معها جميعًا أصبح أمرًا مطلوبًا"، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم "اللقاح السوبر".

وأوضح أن "غير الملقحين معرضون 10 مرات أكثر للإصابة بالفيروس من الحاصلين على اللقاح، كما أنهم أكثر عرضة لدخول المشفى بنحو 17 مرة، ومعرضون للموت بـ20 مرة أكثر من الملقحين".

وأشار "فاوتشي" إلى أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا "ستلعب دورًا مهمًّا في حماية شريحة واسعة من الأشخاص من التعرُّض لمرض حاد خلال هذه الموجة من تفشي متحور أوميكرون".

ومن جانبها، قالت رويشل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن القواعد الطبية المتعلقة بالمصابين بفيروس كورونا حاليًا تشير إلى أنهم "لا يحتاجون إلى البقاء في المنزل إن لم تكن تظهر عليهم أي أعراض".

لكن والينسكي أشارت إلى أنهم "يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامة، وإجراء الاختبارات اللازمة، كما عليهم أن يتجنبوا السفر حتى اليوم العاشر من إصابتهم بالفيروس".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة حطمت رقمًا قياسيًّا أمس الاثنين في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد؛ إذ تجاوز عدد المصابين مليونًا و300 ألف شخص.

ويأتي ذلك في ظل استمرار متحور أوميكرون بالتفشي بوتيرة سريعة وخطيرة، وبشكل غير مسبوق، منذ بداية الوباء عام 2020.