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الكويت تُدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة

شددت على وقوفها التام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية، وتهديد أمن المملكة بثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تُدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية، وتهديد أمن المملكة بثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:16 PM

الكويت تُدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة

شددت على وقوفها التام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية، وتهديد أمن المملكة بثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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