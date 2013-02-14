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خام "برنت" يتجاوز  95.50 دولار للبرميل والمكاسب تتواصل

أسعار النفط سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية إثر أزمة أوكرانيا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية، بدعم من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب.

وجاء الانتعاش الأخير لسعر النفط بعد إخفاق دبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، حذّر "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أن هناك احتمالاً قائماً بأن يحدث إجراء عسكري ضخم قريباً للغاية، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

ويخاطر غزو روسيا لأوكرانيا وما سيترتب على ذلك من إجراءات انتقامية أمريكية بحدوث تقلبات في تدفقات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.25% إلى 95.62 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام "برنت" يتجاوز  95.50 دولار للبرميل والمكاسب تتواصل
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية، بدعم من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب.

وجاء الانتعاش الأخير لسعر النفط بعد إخفاق دبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، حذّر "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أن هناك احتمالاً قائماً بأن يحدث إجراء عسكري ضخم قريباً للغاية، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

ويخاطر غزو روسيا لأوكرانيا وما سيترتب على ذلك من إجراءات انتقامية أمريكية بحدوث تقلبات في تدفقات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.25% إلى 95.62 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
10:46 AM

خام "برنت" يتجاوز  95.50 دولار للبرميل والمكاسب تتواصل

أسعار النفط سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية إثر أزمة أوكرانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية، بدعم من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب.

وجاء الانتعاش الأخير لسعر النفط بعد إخفاق دبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، حذّر "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أن هناك احتمالاً قائماً بأن يحدث إجراء عسكري ضخم قريباً للغاية، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

ويخاطر غزو روسيا لأوكرانيا وما سيترتب على ذلك من إجراءات انتقامية أمريكية بحدوث تقلبات في تدفقات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.25% إلى 95.62 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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