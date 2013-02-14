خام "برنت" يتجاوز 95.50 دولار للبرميل والمكاسب تتواصل

أسعار النفط سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية إثر أزمة أوكرانيا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت 8 مكاسب أسبوعية متتالية، بدعم من التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب.

وجاء الانتعاش الأخير لسعر النفط بعد إخفاق دبلوماسي بشأن أزمة أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، حذّر "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أن هناك احتمالاً قائماً بأن يحدث إجراء عسكري ضخم قريباً للغاية، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

ويخاطر غزو روسيا لأوكرانيا وما سيترتب على ذلك من إجراءات انتقامية أمريكية بحدوث تقلبات في تدفقات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.25% إلى 95.62 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.