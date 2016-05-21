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الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي .. مواجهة حسم الصدارة

يخوض فريق الاتحاد مواجهة حسم الصدارة أمام ضيفه الوحدة الإماراتي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للاتحاد، و4 للوكوموتيف و3 للريان، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.


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الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي .. مواجهة حسم الصدارة
سبق

يخوض فريق الاتحاد مواجهة حسم الصدارة أمام ضيفه الوحدة الإماراتي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للاتحاد، و4 للوكوموتيف و3 للريان، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.


21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:51 AM

الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي .. مواجهة حسم الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,587

يخوض فريق الاتحاد مواجهة حسم الصدارة أمام ضيفه الوحدة الإماراتي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للاتحاد، و4 للوكوموتيف و3 للريان، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.


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