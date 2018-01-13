محلل سياسي لـ"سبق": طوكيو تعرف حلفاءها.. وشراكتها مع الرياض استراتيجية

رأى محلل سياسي أن سعي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتعديل الدستور الياباني بدلًا من الدفاع عن النفس إلى المساهمة بالمهمات العسكرية الدولية والشراكة مع السعودية على جميع المستويات، وآخرها تسلم الرياض رئاسة مجموعة العشرين من طوكيو؛ إنما يؤكد حرص اليابان على حماية الاقتصاد العالمي عبر أهم ممرين مائيين في العالم. وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق": زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة تأتي انعكاسًا للعلاقات السياسية والاقتصادية المميزة بين المملكة واليابان، والمستوى العالي من التنسيق والشراكة الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو. وأضاف: العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان تمتد لأكثر من 60 عامًا، شهدت خلالها تطورًا ونموًّا مطردًا وتعاونًا في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين؛ فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة؛ انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأردف "العساف": من هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا، وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية. وأشار إلى أن السعودية واليابان مهتمتان بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وسلامة الممرات البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، وعزم اليابان إرسال قوة بحرية للمنطقة خطوة إيجابية لتحقيق ذلك، وكذلك إيقاف اليابان استيراد النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى دعوة اليابان إلى حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. وتابع بالقول: على الرغم من نص الدستور الياباني الذي وُضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على قصر أنشطة طوكيو العسكرية على الدفاع عن النفس؛ إلا أن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله لتساهم اليابان في المهمات العسكرية الدولية؛ حيث تعتزم طوكيو إرسال مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي3 سي». وقال "العساف": لم تقتصر المساهمة اليابانية على الجانب العسكري؛ فقد تجاوزتها إلى الجانب الدبلوماسي؛ حيث زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إيران في يونيو الماضي، والتقى خامنئي والرئيس روحاني؛ في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، ولكن لم تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية. وأضاف: إيران استبقت زيارة رئيس الوزراء الياباني بمحاولة تفجير ناقلة نفط في الخليج عبر ميليشياتها الإرهابية؛ وهو ما أعطى النتيجة قبل زيارة شنزو آبي التي تعد أول زيارة لمسؤول ياباني رفيع المستوى منذ 40 عامًا لطهران، وبعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر 2018، استجابت اليابان وخفضت وارداتها من النفط حتى وصلت إلى الصفر.

محلل سياسي لـ"سبق": طوكيو تعرف حلفاءها.. وشراكتها مع الرياض استراتيجية زيد الخمشي سبق 2020-01-11 رأى محلل سياسي أن سعي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتعديل الدستور الياباني بدلًا من الدفاع عن النفس إلى المساهمة بالمهمات العسكرية الدولية والشراكة مع السعودية على جميع المستويات، وآخرها تسلم الرياض رئاسة مجموعة العشرين من طوكيو؛ إنما يؤكد حرص اليابان على حماية الاقتصاد العالمي عبر أهم ممرين مائيين في العالم.



وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق": زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة تأتي انعكاسًا للعلاقات السياسية والاقتصادية المميزة بين المملكة واليابان، والمستوى العالي من التنسيق والشراكة الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو.



وأضاف: العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان تمتد لأكثر من 60 عامًا، شهدت خلالها تطورًا ونموًّا مطردًا وتعاونًا في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين؛ فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة؛ انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.



وأردف "العساف": من هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا، وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية.



وأشار إلى أن السعودية واليابان مهتمتان بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وسلامة الممرات البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، وعزم اليابان إرسال قوة بحرية للمنطقة خطوة إيجابية لتحقيق ذلك، وكذلك إيقاف اليابان استيراد النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى دعوة اليابان إلى حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.



وتابع بالقول: على الرغم من نص الدستور الياباني الذي وُضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على قصر أنشطة طوكيو العسكرية على الدفاع عن النفس؛ إلا أن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله لتساهم اليابان في المهمات العسكرية الدولية؛ حيث تعتزم طوكيو إرسال مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي3 سي».



وقال "العساف": لم تقتصر المساهمة اليابانية على الجانب العسكري؛ فقد تجاوزتها إلى الجانب الدبلوماسي؛ حيث زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إيران في يونيو الماضي، والتقى خامنئي والرئيس روحاني؛ في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، ولكن لم تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية.



وأضاف: إيران استبقت زيارة رئيس الوزراء الياباني بمحاولة تفجير ناقلة نفط في الخليج عبر ميليشياتها الإرهابية؛ وهو ما أعطى النتيجة قبل زيارة شنزو آبي التي تعد أول زيارة لمسؤول ياباني رفيع المستوى منذ 40 عامًا لطهران، وبعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر 2018، استجابت اليابان وخفضت وارداتها من النفط حتى وصلت إلى الصفر.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 01:44 PM

محلل سياسي لـ"سبق": طوكيو تعرف حلفاءها.. وشراكتها مع الرياض استراتيجية اعتبر تسلّم رئاسة الـ"العشرين" والتعاون العسكري تتويجًا لـ60 عامًا من العلاقات





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رأى محلل سياسي أن سعي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتعديل الدستور الياباني بدلًا من الدفاع عن النفس إلى المساهمة بالمهمات العسكرية الدولية والشراكة مع السعودية على جميع المستويات، وآخرها تسلم الرياض رئاسة مجموعة العشرين من طوكيو؛ إنما يؤكد حرص اليابان على حماية الاقتصاد العالمي عبر أهم ممرين مائيين في العالم.



وقال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق": زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة تأتي انعكاسًا للعلاقات السياسية والاقتصادية المميزة بين المملكة واليابان، والمستوى العالي من التنسيق والشراكة الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج، ويتمثل ذلك في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وافتتاح مكاتب لتحقيق هذه الرؤية في الرياض وطوكيو.



وأضاف: العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان تمتد لأكثر من 60 عامًا، شهدت خلالها تطورًا ونموًّا مطردًا وتعاونًا في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين؛ فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة؛ انطلاقًا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.



وأردف "العساف": من هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا، وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية.



وأشار إلى أن السعودية واليابان مهتمتان بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وسلامة الممرات البحرية، لاسيما في مضيق هرمز، وعزم اليابان إرسال قوة بحرية للمنطقة خطوة إيجابية لتحقيق ذلك، وكذلك إيقاف اليابان استيراد النفط الإيراني تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى دعوة اليابان إلى حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.



وتابع بالقول: على الرغم من نص الدستور الياباني الذي وُضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على قصر أنشطة طوكيو العسكرية على الدفاع عن النفس؛ إلا أن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله لتساهم اليابان في المهمات العسكرية الدولية؛ حيث تعتزم طوكيو إرسال مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي3 سي».



وقال "العساف": لم تقتصر المساهمة اليابانية على الجانب العسكري؛ فقد تجاوزتها إلى الجانب الدبلوماسي؛ حيث زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إيران في يونيو الماضي، والتقى خامنئي والرئيس روحاني؛ في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، ولكن لم تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية.



وأضاف: إيران استبقت زيارة رئيس الوزراء الياباني بمحاولة تفجير ناقلة نفط في الخليج عبر ميليشياتها الإرهابية؛ وهو ما أعطى النتيجة قبل زيارة شنزو آبي التي تعد أول زيارة لمسؤول ياباني رفيع المستوى منذ 40 عامًا لطهران، وبعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر 2018، استجابت اليابان وخفضت وارداتها من النفط حتى وصلت إلى الصفر.