المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: منحنا نحو 106 ملايين جرعة من لقاح كورونا

قالت: الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك ومودرنا وجونسون آند جونسون

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن السلطات الصحية وزعت 135 مليوناً و846665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد؛ أعطت منها 105 ملايين و703501 جرعة حتى يوم السبت، وفق رويترز.

وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.