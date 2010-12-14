"سبق" تسأل.. ما المنفعة المباشرة على المواطن من استثمارات صندوق الاستثمارات؟ محافظ الصندوق ووزير المالية يجيبان

أكد محافظ صندوق الاستمارات العامة ياسر الرميان أن كل الاستثمارات من داخل الاقتصاد المحلي في صندوق الاستثمارات العامة سيكون نفعها للمواطن والمقيم.

جاء ذلك في رد على سؤال "سبق": ما المنفعة المباشرة على المواطن، والأثر المباشر لاستثمارات الصندوق على الاقتصاد والمستثمرين من القطاع الخاص؛ خلال ملتقى الميزانية 2022 حيث قال "الرميان": طبعاً كل الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة؛ من داخل الاقتصاد المحلي، وستكون المنفعة للمواطن والمقيم، وتطوير القطاعات الموجودة؛ فمثلاً قطاعات كانت غير موجودة قبل خمس سنوات مثل قطاع الترفيه، وقد تم تأسيس الشركة الأولى من شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي مهّدت الطريق لكل القطاع، وغيرها من الشركات، فعلى سبيل المثال شركات في القطاع الأمني، ومن خلالها تم استحداث وظائف جديدة.

وأضاف: الأمثلة كثيرة جدّاً، بالإضافة إلى نوعية وتحسين الخدمات للمواطن؛ وفي نهاية الأمر؛ كل الأموال والاستثمارات الموجودة في صندوق الاستثمارات العامة داعمة للدولة التي تسهّل وتيسّر ما يمكن تسهيله أو تيسيره للمواطن.

وشارك في الإجابة عن السؤال وزير المالية محمد الجدعان، حيث أكد أهمية حديث "الرميان"، وقال: "في النهاية صندوق الاستثمارات يستثمر أموال الدولة، وتستخدمها الدولة عند الحاجة؛ لتغطية بعض احتياجاتها خلال الأزمات -لا قدّر الله- حتى لا نضطر لاتخاذ قرارات قد تكون صعبة على المواطنين، ولا على الاقتصاد، بل نستخدم عوائد وفوائد الصندوق، وإن كان ليس من المخطط الآن أن نستخدم أي أرباح أو استثمارات الصندوق على المدى المنظور، إلا أنها موجودة، وهي أموال للدولة يُمكن استخدامها عند الأزمات".