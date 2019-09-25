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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "شروق بنت بندر"

بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله– وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وأخو الفقيدة الأمير محمد بن بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "شروق بنت بندر"
سبق

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله– وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وأخو الفقيدة الأمير محمد بن بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
06:23 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "شروق بنت بندر"

بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله– وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وأخو الفقيدة الأمير محمد بن بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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