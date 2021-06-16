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جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

أدانت جمهورية القمر المتحدة، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بمنطقة عسير في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة: الهجمات الإرهابية المستمرة لمليشيا الحوثي، تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وندد البيان بهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية، وجددت جمهورية القمر تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جمهورية القمر المتحدة

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جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير
سبق

أدانت جمهورية القمر المتحدة، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بمنطقة عسير في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة: الهجمات الإرهابية المستمرة لمليشيا الحوثي، تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وندد البيان بهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية، وجددت جمهورية القمر تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:52 PM

جمهورية القمر تُدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير

جددت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جمهورية القمر المتحدة، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بمنطقة عسير في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة: الهجمات الإرهابية المستمرة لمليشيا الحوثي، تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية، وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وندد البيان بهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية، وجددت جمهورية القمر تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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