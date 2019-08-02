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المستثمر مبارك الغامدي يعود للسعودية بعد احتجازه عاماً في مصر

عقب ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له

عاد إلى السعودية المستثمر مبارك الغامدي، بعد أن ظلّ عالقاً لأكثر من سنة في مصر، دون أن يتمكن من مغادرتها.
وأُطلق سراح الغامدي من السجن مؤخراً بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له، لكنه اُحتجز ومُنع من المغادرة وظل رهن الإقامة في مصر، بعد أن وقع في شراك شخص ادعى أنه مستثمر، لكن ثبت لاحقاً أنه يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود ملكيته للغامدي.

وتفجرت القضية خلال العام المنصرم، وتابعت "سبق" تفاصيلها ونشرت مناشدة ذويه بالإفراج عنه حتى تدخل السفير السعودي بمصر أسامة نقلي وخاطب النائب العام المصري وأُفرج عنه.

وقال "الغامدي" لـ"سبق": "الشكر لله أولاً وأخيراً ثم للسفارة السعودية وللنائب العام المصري ولصحيفة "سبق" على جهودها وإبراز قضيتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المستثمر مبارك الغامدي يعود للسعودية بعد احتجازه عاماً في مصر
سبق

عاد إلى السعودية المستثمر مبارك الغامدي، بعد أن ظلّ عالقاً لأكثر من سنة في مصر، دون أن يتمكن من مغادرتها.
وأُطلق سراح الغامدي من السجن مؤخراً بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له، لكنه اُحتجز ومُنع من المغادرة وظل رهن الإقامة في مصر، بعد أن وقع في شراك شخص ادعى أنه مستثمر، لكن ثبت لاحقاً أنه يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود ملكيته للغامدي.

وتفجرت القضية خلال العام المنصرم، وتابعت "سبق" تفاصيلها ونشرت مناشدة ذويه بالإفراج عنه حتى تدخل السفير السعودي بمصر أسامة نقلي وخاطب النائب العام المصري وأُفرج عنه.

وقال "الغامدي" لـ"سبق": "الشكر لله أولاً وأخيراً ثم للسفارة السعودية وللنائب العام المصري ولصحيفة "سبق" على جهودها وإبراز قضيتي".

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:55 PM

المستثمر مبارك الغامدي يعود للسعودية بعد احتجازه عاماً في مصر

عقب ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له

A A A
بدر العتيبي - الرياض
13
17,712

عاد إلى السعودية المستثمر مبارك الغامدي، بعد أن ظلّ عالقاً لأكثر من سنة في مصر، دون أن يتمكن من مغادرتها.
وأُطلق سراح الغامدي من السجن مؤخراً بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له، لكنه اُحتجز ومُنع من المغادرة وظل رهن الإقامة في مصر، بعد أن وقع في شراك شخص ادعى أنه مستثمر، لكن ثبت لاحقاً أنه يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود ملكيته للغامدي.

وتفجرت القضية خلال العام المنصرم، وتابعت "سبق" تفاصيلها ونشرت مناشدة ذويه بالإفراج عنه حتى تدخل السفير السعودي بمصر أسامة نقلي وخاطب النائب العام المصري وأُفرج عنه.

وقال "الغامدي" لـ"سبق": "الشكر لله أولاً وأخيراً ثم للسفارة السعودية وللنائب العام المصري ولصحيفة "سبق" على جهودها وإبراز قضيتي".

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