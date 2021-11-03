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"أيتام جدة" تكرّم مجلس إدارتها السابق وترحّب بالجديد

خلال حفل استعرض أبرز المنجزات والمشروعات

نظمت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حفلًا تكريميًا لمجلس إدارة الجمعية في انتهاء أعمال دورته الأولى، التي انطلقت منذ تأسيس الجمعية 1438 وحتى نهاية عام 1442هـ.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد سعيد الغامدي، وافر التحايا والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الدورة الأولى، والتي امتدّت أربعة أعوام؛ لما بذلوه من جهود حققت الجمعية من خلالها العديد من المنجزات والنجاحات، ابتداء من تأسيسها، ومن ثم خدماتها النوعية التي قدمتها للأيتام؛ ما أثمر وصول الجمعية إلى مستوى متقدّم بين جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وقال إن المجلس كان بعضوية ياسر عيد السلمي وخالد عبد الله الشهري والشيخ علي عبد الله المعدي والدكتور عبد الله بن محفوظ والشيخ إبراهيم السبيعي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وسالم بن محمد أبو هادي وعبد الرحمن الغامدي، سائلًا الله أن يجزيهم خيرًا على ما قدموا ويجعله في موازين حسناتهم.

وتم خلال الحفل عرض أبرز المنجزات والمشروعات التي تم إنجازها، وتقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وسلّمها نيابة عن الرئيس ونائبه عضو المجلس والمسؤول المالي علي المعدي.

ورحّب بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الجمعية، وتفاؤله بمضيهم قدمًا بالجمعية، وتحقيق طموحاتها من خلال المزيد من الخدمات النوعية والبرامج التنموية التي تُسهم في تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

وقال: إن أعضاء المجلس الجديد سيكرّسون جهودهم وعصارة خبراتهم في خدمة الجمعية وتحقيق رسالتها المجتمعية وواجباتها الوطنية.

ونوه "الغامدي" إلى أن المجلس الجديد يتكون من عضويته رئيسًا، وياسر عيد السلمي نائبًا، والشيخ علي عبد الله المعدي مسؤولًا ماليًا، وعضوية سالم محمد أبو هادي وسعود عبد الجبار الحارثي وصادق عبد الكريم النور والدكتور ضيف الله أحمد النعمي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وفواز عبد العالي الشيخ.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة، بإذن الله، في أداء رسالتها النبيلة بتوفيق من الله، ثم بما يلقاه القطاع الثالث من دعم من القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون دائمًا في مصافّ الجمعيات الرائدة على مستوى بلادنا الحبيبة.

وعلى هامش الحفل وقّعت الجمعية اتفاقية شراكة لتأهيل وتوظيف المستفيدين مع الجمعية الفيصلية الخيرية، وهي جمعية تسعى إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أيتام جدة" تكرّم مجلس إدارتها السابق وترحّب بالجديد
سبق

نظمت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حفلًا تكريميًا لمجلس إدارة الجمعية في انتهاء أعمال دورته الأولى، التي انطلقت منذ تأسيس الجمعية 1438 وحتى نهاية عام 1442هـ.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد سعيد الغامدي، وافر التحايا والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الدورة الأولى، والتي امتدّت أربعة أعوام؛ لما بذلوه من جهود حققت الجمعية من خلالها العديد من المنجزات والنجاحات، ابتداء من تأسيسها، ومن ثم خدماتها النوعية التي قدمتها للأيتام؛ ما أثمر وصول الجمعية إلى مستوى متقدّم بين جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وقال إن المجلس كان بعضوية ياسر عيد السلمي وخالد عبد الله الشهري والشيخ علي عبد الله المعدي والدكتور عبد الله بن محفوظ والشيخ إبراهيم السبيعي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وسالم بن محمد أبو هادي وعبد الرحمن الغامدي، سائلًا الله أن يجزيهم خيرًا على ما قدموا ويجعله في موازين حسناتهم.

وتم خلال الحفل عرض أبرز المنجزات والمشروعات التي تم إنجازها، وتقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وسلّمها نيابة عن الرئيس ونائبه عضو المجلس والمسؤول المالي علي المعدي.

ورحّب بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الجمعية، وتفاؤله بمضيهم قدمًا بالجمعية، وتحقيق طموحاتها من خلال المزيد من الخدمات النوعية والبرامج التنموية التي تُسهم في تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

وقال: إن أعضاء المجلس الجديد سيكرّسون جهودهم وعصارة خبراتهم في خدمة الجمعية وتحقيق رسالتها المجتمعية وواجباتها الوطنية.

ونوه "الغامدي" إلى أن المجلس الجديد يتكون من عضويته رئيسًا، وياسر عيد السلمي نائبًا، والشيخ علي عبد الله المعدي مسؤولًا ماليًا، وعضوية سالم محمد أبو هادي وسعود عبد الجبار الحارثي وصادق عبد الكريم النور والدكتور ضيف الله أحمد النعمي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وفواز عبد العالي الشيخ.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة، بإذن الله، في أداء رسالتها النبيلة بتوفيق من الله، ثم بما يلقاه القطاع الثالث من دعم من القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون دائمًا في مصافّ الجمعيات الرائدة على مستوى بلادنا الحبيبة.

وعلى هامش الحفل وقّعت الجمعية اتفاقية شراكة لتأهيل وتوظيف المستفيدين مع الجمعية الفيصلية الخيرية، وهي جمعية تسعى إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
05:51 PM

"أيتام جدة" تكرّم مجلس إدارتها السابق وترحّب بالجديد

خلال حفل استعرض أبرز المنجزات والمشروعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حفلًا تكريميًا لمجلس إدارة الجمعية في انتهاء أعمال دورته الأولى، التي انطلقت منذ تأسيس الجمعية 1438 وحتى نهاية عام 1442هـ.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد سعيد الغامدي، وافر التحايا والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الدورة الأولى، والتي امتدّت أربعة أعوام؛ لما بذلوه من جهود حققت الجمعية من خلالها العديد من المنجزات والنجاحات، ابتداء من تأسيسها، ومن ثم خدماتها النوعية التي قدمتها للأيتام؛ ما أثمر وصول الجمعية إلى مستوى متقدّم بين جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وقال إن المجلس كان بعضوية ياسر عيد السلمي وخالد عبد الله الشهري والشيخ علي عبد الله المعدي والدكتور عبد الله بن محفوظ والشيخ إبراهيم السبيعي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وسالم بن محمد أبو هادي وعبد الرحمن الغامدي، سائلًا الله أن يجزيهم خيرًا على ما قدموا ويجعله في موازين حسناتهم.

وتم خلال الحفل عرض أبرز المنجزات والمشروعات التي تم إنجازها، وتقديم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وسلّمها نيابة عن الرئيس ونائبه عضو المجلس والمسؤول المالي علي المعدي.

ورحّب بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الجمعية، وتفاؤله بمضيهم قدمًا بالجمعية، وتحقيق طموحاتها من خلال المزيد من الخدمات النوعية والبرامج التنموية التي تُسهم في تحسين جودة حياة اليتيم وأسرته تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

وقال: إن أعضاء المجلس الجديد سيكرّسون جهودهم وعصارة خبراتهم في خدمة الجمعية وتحقيق رسالتها المجتمعية وواجباتها الوطنية.

ونوه "الغامدي" إلى أن المجلس الجديد يتكون من عضويته رئيسًا، وياسر عيد السلمي نائبًا، والشيخ علي عبد الله المعدي مسؤولًا ماليًا، وعضوية سالم محمد أبو هادي وسعود عبد الجبار الحارثي وصادق عبد الكريم النور والدكتور ضيف الله أحمد النعمي والشيخ سليمان إبراهيم النملة وفواز عبد العالي الشيخ.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة، بإذن الله، في أداء رسالتها النبيلة بتوفيق من الله، ثم بما يلقاه القطاع الثالث من دعم من القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون دائمًا في مصافّ الجمعيات الرائدة على مستوى بلادنا الحبيبة.

وعلى هامش الحفل وقّعت الجمعية اتفاقية شراكة لتأهيل وتوظيف المستفيدين مع الجمعية الفيصلية الخيرية، وهي جمعية تسعى إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.

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