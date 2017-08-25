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المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر

"جروندنبرج" يقدم أول إفادة لمجلس الأمن الشهر المقبل

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرج، اليوم الثلاثاء، أنه سيتسلم مهام عمله في الخامس من سبتمبر، وسيقدم إفادة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لأول مرة الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووافق مجلس الأمن على تعيين "جروندنبرج"، وهو دبلوماسي سويدي، هذا الشهر ليحل محل مارتين جريفيث، الذي أصبح مديراً لعمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر
سبق

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرج، اليوم الثلاثاء، أنه سيتسلم مهام عمله في الخامس من سبتمبر، وسيقدم إفادة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لأول مرة الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووافق مجلس الأمن على تعيين "جروندنبرج"، وهو دبلوماسي سويدي، هذا الشهر ليحل محل مارتين جريفيث، الذي أصبح مديراً لعمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:05 PM

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر

"جروندنبرج" يقدم أول إفادة لمجلس الأمن الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرج، اليوم الثلاثاء، أنه سيتسلم مهام عمله في الخامس من سبتمبر، وسيقدم إفادة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لأول مرة الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووافق مجلس الأمن على تعيين "جروندنبرج"، وهو دبلوماسي سويدي، هذا الشهر ليحل محل مارتين جريفيث، الذي أصبح مديراً لعمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

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