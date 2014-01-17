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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12165 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال لـ192 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12165.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وتنمية، والمنجم، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المواساة، والأهلي ريت 1، ومعادن، وسليمان الحبيب، وعناية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.82% و 2.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والنايفات، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ومجموعة تداول، وسلوشنز، والمنجم الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12165 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12165.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وتنمية، والمنجم، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المواساة، والأهلي ريت 1، ومعادن، وسليمان الحبيب، وعناية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.82% و 2.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والنايفات، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ومجموعة تداول، وسلوشنز، والمنجم الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:14 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12165 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال لـ192 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 55.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12165.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وتنمية، والمنجم، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المواساة، والأهلي ريت 1، ومعادن، وسليمان الحبيب، وعناية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.82% و 2.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والنايفات، وكيان السعودية، والمنجم الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ومجموعة تداول، وسلوشنز، والمنجم الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,633
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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