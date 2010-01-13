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"جوخدار" يتفقد "المنشآت الصحية" بمكة المكرمة استعدادًا لموسم العمرة

زار مراكز فحص كورونا وعيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

نفذ وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، صباح الخميس؛ جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية وما حولها بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية المنشآت خلال موسم العمرة.

ورافقه خلال الجولة الوكيل المساعد للأمن والسلامة المهندس عبدالعزيز السلوم، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن الجولة جاءت لتفقد سير العمل في المنشآت الصحية داخل المنطقة المركزية وما حولها من المنشآت الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة.

وأوضح أن الجولة انطلقت من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى مستشفى أجياد الطوارئ، ومنها إلى مركز صحي الحرم المكي الشريف؛ حيث تنوعت الزيارة بين متابعة الخدمات الصحية داخل المنشآت والمرافق، واجتماع للجنة المعنية بوضع التصور العام لموسم الحج للعام 1443هـ؛ لبحث الترتيبات والإجراءات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل اندلاع الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراتها.

وأضاف أن الجولة اختتمت سيرها عقب الاجتماع بزيارة لمراكز فحص كورونا وعيادات "تطمن"، وأخرى لمركز فحص كورونا "تأكد".

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"جوخدار" يتفقد "المنشآت الصحية" بمكة المكرمة استعدادًا لموسم العمرة
سبق

نفذ وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، صباح الخميس؛ جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية وما حولها بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية المنشآت خلال موسم العمرة.

ورافقه خلال الجولة الوكيل المساعد للأمن والسلامة المهندس عبدالعزيز السلوم، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن الجولة جاءت لتفقد سير العمل في المنشآت الصحية داخل المنطقة المركزية وما حولها من المنشآت الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة.

وأوضح أن الجولة انطلقت من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى مستشفى أجياد الطوارئ، ومنها إلى مركز صحي الحرم المكي الشريف؛ حيث تنوعت الزيارة بين متابعة الخدمات الصحية داخل المنشآت والمرافق، واجتماع للجنة المعنية بوضع التصور العام لموسم الحج للعام 1443هـ؛ لبحث الترتيبات والإجراءات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل اندلاع الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراتها.

وأضاف أن الجولة اختتمت سيرها عقب الاجتماع بزيارة لمراكز فحص كورونا وعيادات "تطمن"، وأخرى لمركز فحص كورونا "تأكد".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:27 PM

"جوخدار" يتفقد "المنشآت الصحية" بمكة المكرمة استعدادًا لموسم العمرة

زار مراكز فحص كورونا وعيادات "تطمن" ومركز "تأكد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، صباح الخميس؛ جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية وما حولها بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية المنشآت خلال موسم العمرة.

ورافقه خلال الجولة الوكيل المساعد للأمن والسلامة المهندس عبدالعزيز السلوم، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان، أن الجولة جاءت لتفقد سير العمل في المنشآت الصحية داخل المنطقة المركزية وما حولها من المنشآت الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة.

وأوضح أن الجولة انطلقت من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى مستشفى أجياد الطوارئ، ومنها إلى مركز صحي الحرم المكي الشريف؛ حيث تنوعت الزيارة بين متابعة الخدمات الصحية داخل المنشآت والمرافق، واجتماع للجنة المعنية بوضع التصور العام لموسم الحج للعام 1443هـ؛ لبحث الترتيبات والإجراءات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل اندلاع الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراتها.

وأضاف أن الجولة اختتمت سيرها عقب الاجتماع بزيارة لمراكز فحص كورونا وعيادات "تطمن"، وأخرى لمركز فحص كورونا "تأكد".

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