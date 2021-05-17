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"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك

لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأحد، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيًّا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية -لا سيما الأخيرة- على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأحد، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيًّا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية -لا سيما الأخيرة- على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:29 AM

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك

لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأحد، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيًّا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية -لا سيما الأخيرة- على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

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