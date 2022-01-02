شهدت العديد من مدن المملكة ظاهرة تساقط الثلوج والجليد، وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية وحتى الوسطى، متأثرة بالمنخفضات الجوية التي ترافق الشتاء في أنحاء المملكة. إليكم أبرز 5 مدن ثلجية: تبوك: أكثر مناطق المملكة تعرضًا لتساقط الثلوج بغزارة؛ حيث تغطي الثلوج مساحات شاسعة من أراضي المنطقة ومرتفعاتها وجبل اللوز وعلقان والظهر ونيوم، وغيرها، ووصلت درجة الحراراة في مناطقها إلى 7 درجات تحت الصفر، وزاد الثلج تبوك جمالًا على جمالها الطبيعي. عسير شهدت عسير الشتاء الماضي تساقط الثلوج بغزارة عليها، وخاصة محافظة بللسم، وأبها ومرتفعاتها التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر، حولت الجبال ومناظرها إلى لوحات فنية طبيعية، تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. الطائف شهدت عاصمة الورد بالمملكة تساقطًا كثيفًا للثلج حولها إلى مدينة بيضاء، ووصلت درجات الحرارة في بعض مرتفعات الطائف إلى ما دون الصفر. حائل شهدت حائل في الشتاء الماضي حالات كثيرة لتكون الثلج، وحول جبالها وسهولها إلى لوحات ذات مشاهد مذهلة للجليد والبرد.

بالصور.. إليكم أبرز 4 مناطق جليدية في السعودية.. مشاهد تحبس الأنفاس خالد خليل سبق 2022-01-02 شهدت العديد من مدن المملكة ظاهرة تساقط الثلوج والجليد، وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية وحتى الوسطى، متأثرة بالمنخفضات الجوية التي ترافق الشتاء في أنحاء المملكة.



إليكم أبرز 5 مدن ثلجية:

تبوك:

أكثر مناطق المملكة تعرضًا لتساقط الثلوج بغزارة؛ حيث تغطي الثلوج مساحات شاسعة من أراضي المنطقة ومرتفعاتها وجبل اللوز وعلقان والظهر ونيوم، وغيرها، ووصلت درجة الحراراة في مناطقها إلى 7 درجات تحت الصفر، وزاد الثلج تبوك جمالًا على جمالها الطبيعي.



عسير

شهدت عسير الشتاء الماضي تساقط الثلوج بغزارة عليها، وخاصة محافظة بللسم، وأبها ومرتفعاتها التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر، حولت الجبال ومناظرها إلى لوحات فنية طبيعية، تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.



الطائف

شهدت عاصمة الورد بالمملكة تساقطًا كثيفًا للثلج حولها إلى مدينة بيضاء، ووصلت درجات الحرارة في بعض مرتفعات الطائف إلى ما دون الصفر.



حائل

شهدت حائل في الشتاء الماضي حالات كثيرة لتكون الثلج، وحول جبالها وسهولها إلى لوحات ذات مشاهد مذهلة للجليد والبرد.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 05:00 PM

بالصور.. إليكم أبرز 4 مناطق جليدية في السعودية.. مشاهد تحبس الأنفاس تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر





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شهدت العديد من مدن المملكة ظاهرة تساقط الثلوج والجليد، وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية وحتى الوسطى، متأثرة بالمنخفضات الجوية التي ترافق الشتاء في أنحاء المملكة.



إليكم أبرز 5 مدن ثلجية:

تبوك:

أكثر مناطق المملكة تعرضًا لتساقط الثلوج بغزارة؛ حيث تغطي الثلوج مساحات شاسعة من أراضي المنطقة ومرتفعاتها وجبل اللوز وعلقان والظهر ونيوم، وغيرها، ووصلت درجة الحراراة في مناطقها إلى 7 درجات تحت الصفر، وزاد الثلج تبوك جمالًا على جمالها الطبيعي.



عسير

شهدت عسير الشتاء الماضي تساقط الثلوج بغزارة عليها، وخاصة محافظة بللسم، وأبها ومرتفعاتها التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر، حولت الجبال ومناظرها إلى لوحات فنية طبيعية، تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.



الطائف

شهدت عاصمة الورد بالمملكة تساقطًا كثيفًا للثلج حولها إلى مدينة بيضاء، ووصلت درجات الحرارة في بعض مرتفعات الطائف إلى ما دون الصفر.



حائل

شهدت حائل في الشتاء الماضي حالات كثيرة لتكون الثلج، وحول جبالها وسهولها إلى لوحات ذات مشاهد مذهلة للجليد والبرد.