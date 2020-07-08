النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3036 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 220144

صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان غرب مطار الرياض"

في إطار جهود استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وذكر البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان غرب مطار الرياض"
سبق

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وذكر البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
03:51 PM

صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان غرب مطار الرياض"

في إطار جهود استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,256

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وذكر البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,663
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,893

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة