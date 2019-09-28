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"ورود نوارة" التطوعي يحتفي بالوطن في مركز الأمير سلطان للخدمات

يشارك في فعاليتين وطنيتين

شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي بفعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89، والتي نضمها مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة في مقر المركز، بمدينة الرياض، الخميس 27 محرم 1441هـ، حيث شارك بركن وطني مميز شمل التراث السعودي، ولوحة للوطن إضافة إلى ركن ترفيهي للأطفال، قدمت فيه العديد من الفعاليات كالرسم على الوجه وتلوين الرسومات وعدد من المسابقات الحركية.

وتفاعل أعضاء الفريق مع الحضور، حيث قدمت العضوة ريناد القحطاني، مبادرة "اقرأني واهدني"، كما شاركت فراشة الفريق ريتاج الشهري، على المسرح بتهنئة لمقام خادم الحرمين الشرفين مع قصيدة وطنية، وأبدعت الفراشة مسك العجمي بمشاركة تفاعلية مع جمهور المسرح، وأطلق الفريق هاشتاق على "تويتر" في بداية الحفل للزوار، وفي ختام الحفل تم السحب على الفائزين بجوائز قيمة.

وحظيت وردات الفريق على تشجيع ولمسة أبوية وحانية من رجل المسؤولية والنبل، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة أسامه الحيزان.


وفي الختام قدمت قائدة فريق "ورود نوارة" التطوعي نورة العقلا، جزيل الشكر والتقدير لمدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة فهد الصانع، على إتاحة الفرصة للمشاركة في فعالية الوطن، مؤكدة بأنه واجب وطني بأن نتشارك في فعاليات ومناسبات الوطن.

جدير بالذكر أن "ورود نوارة" التطوعي كان منظماً لفعالية "صحافيو الوطن" والتي أقيمت بنفس اليوم الخميس، احتفاءً باليوم الوطني بحديقة الزهور في حي المحمدية بالرياض.

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"ورود نوارة" التطوعي يحتفي بالوطن في مركز الأمير سلطان للخدمات
سبق

شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي بفعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89، والتي نضمها مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة في مقر المركز، بمدينة الرياض، الخميس 27 محرم 1441هـ، حيث شارك بركن وطني مميز شمل التراث السعودي، ولوحة للوطن إضافة إلى ركن ترفيهي للأطفال، قدمت فيه العديد من الفعاليات كالرسم على الوجه وتلوين الرسومات وعدد من المسابقات الحركية.

وتفاعل أعضاء الفريق مع الحضور، حيث قدمت العضوة ريناد القحطاني، مبادرة "اقرأني واهدني"، كما شاركت فراشة الفريق ريتاج الشهري، على المسرح بتهنئة لمقام خادم الحرمين الشرفين مع قصيدة وطنية، وأبدعت الفراشة مسك العجمي بمشاركة تفاعلية مع جمهور المسرح، وأطلق الفريق هاشتاق على "تويتر" في بداية الحفل للزوار، وفي ختام الحفل تم السحب على الفائزين بجوائز قيمة.

وحظيت وردات الفريق على تشجيع ولمسة أبوية وحانية من رجل المسؤولية والنبل، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة أسامه الحيزان.


وفي الختام قدمت قائدة فريق "ورود نوارة" التطوعي نورة العقلا، جزيل الشكر والتقدير لمدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة فهد الصانع، على إتاحة الفرصة للمشاركة في فعالية الوطن، مؤكدة بأنه واجب وطني بأن نتشارك في فعاليات ومناسبات الوطن.

جدير بالذكر أن "ورود نوارة" التطوعي كان منظماً لفعالية "صحافيو الوطن" والتي أقيمت بنفس اليوم الخميس، احتفاءً باليوم الوطني بحديقة الزهور في حي المحمدية بالرياض.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:32 PM

"ورود نوارة" التطوعي يحتفي بالوطن في مركز الأمير سلطان للخدمات

يشارك في فعاليتين وطنيتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي بفعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89، والتي نضمها مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة في مقر المركز، بمدينة الرياض، الخميس 27 محرم 1441هـ، حيث شارك بركن وطني مميز شمل التراث السعودي، ولوحة للوطن إضافة إلى ركن ترفيهي للأطفال، قدمت فيه العديد من الفعاليات كالرسم على الوجه وتلوين الرسومات وعدد من المسابقات الحركية.

وتفاعل أعضاء الفريق مع الحضور، حيث قدمت العضوة ريناد القحطاني، مبادرة "اقرأني واهدني"، كما شاركت فراشة الفريق ريتاج الشهري، على المسرح بتهنئة لمقام خادم الحرمين الشرفين مع قصيدة وطنية، وأبدعت الفراشة مسك العجمي بمشاركة تفاعلية مع جمهور المسرح، وأطلق الفريق هاشتاق على "تويتر" في بداية الحفل للزوار، وفي ختام الحفل تم السحب على الفائزين بجوائز قيمة.

وحظيت وردات الفريق على تشجيع ولمسة أبوية وحانية من رجل المسؤولية والنبل، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة أسامه الحيزان.


وفي الختام قدمت قائدة فريق "ورود نوارة" التطوعي نورة العقلا، جزيل الشكر والتقدير لمدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة فهد الصانع، على إتاحة الفرصة للمشاركة في فعالية الوطن، مؤكدة بأنه واجب وطني بأن نتشارك في فعاليات ومناسبات الوطن.

جدير بالذكر أن "ورود نوارة" التطوعي كان منظماً لفعالية "صحافيو الوطن" والتي أقيمت بنفس اليوم الخميس، احتفاءً باليوم الوطني بحديقة الزهور في حي المحمدية بالرياض.

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