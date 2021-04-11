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"تقويم التعليم" توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية

تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم، ( 8) اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعد التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تأتي هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع الماضي مع (9) شركات، إضافة إلى الاتفاقيات التي وقِّعت شهر فبراير الحالي مع (4) شركات تعليمية.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم، ( 8) اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعد التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تأتي هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع الماضي مع (9) شركات، إضافة إلى الاتفاقيات التي وقِّعت شهر فبراير الحالي مع (4) شركات تعليمية.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
03:31 PM

"تقويم التعليم" توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية

تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اليوم، ( 8) اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعد التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تأتي هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع الماضي مع (9) شركات، إضافة إلى الاتفاقيات التي وقِّعت شهر فبراير الحالي مع (4) شركات تعليمية.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

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