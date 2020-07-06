النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة "الجزيرة": أنتم مضللون وننتظر الاعتذار

القناة القطرية زعمت أن "كوالالمبور" ميّزت ضد المهاجرين خلال جائحة "كوفيد-١٩"

انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري الذي نشرته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية حول مزاعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة.

وقال الوزير ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا".

ووفق ما نشرته اليوم the Malaysian Insight، طالَبَ وزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، باعتذار من قناة الجزيرة عن الفيلم الوثائقي الذي زعم معاملة بوتراجايا للمهاجرين غير الموثقين بشكل "تمييزي" خلال فترة تقييد الحركة؛ واصفًا ما جاء في التقرير "بالمعلومات المضللة".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميّزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة "الجزيرة": أنتم مضللون وننتظر الاعتذار
سبق

انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري الذي نشرته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية حول مزاعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة.

وقال الوزير ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا".

ووفق ما نشرته اليوم the Malaysian Insight، طالَبَ وزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، باعتذار من قناة الجزيرة عن الفيلم الوثائقي الذي زعم معاملة بوتراجايا للمهاجرين غير الموثقين بشكل "تمييزي" خلال فترة تقييد الحركة؛ واصفًا ما جاء في التقرير "بالمعلومات المضللة".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميّزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:48 PM

شنه 3 وزراء.. هجوم ماليزي على قناة "الجزيرة": أنتم مضللون وننتظر الاعتذار

القناة القطرية زعمت أن "كوالالمبور" ميّزت ضد المهاجرين خلال جائحة "كوفيد-١٩"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,661

انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري الذي نشرته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية حول مزاعم بأن ماليزيا كانت تُمَيّز ضد المهاجرين غير الشرعيين أثناء تنفيذ تقييد الحركة.

وقال الوزير ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء؛ بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة؛ قائلًا لقناة الجزيرة إن "الماليزيين أولًا".

ووفق ما نشرته اليوم the Malaysian Insight، طالَبَ وزير أول المجموعة الأمنية بالبلاد إسماعيل صبري يعقوب، باعتذار من قناة الجزيرة عن الفيلم الوثائقي الذي زعم معاملة بوتراجايا للمهاجرين غير الموثقين بشكل "تمييزي" خلال فترة تقييد الحركة؛ واصفًا ما جاء في التقرير "بالمعلومات المضللة".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميّزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,580
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,827

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة