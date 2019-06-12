النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغامدي": استهداف مطار أبها لن يزيدنا إلا إصراراً على ردع الحوثي

أكد أنه عمل إجرامي شنيع عبر عن خبثهم وحقدهم وفشلهم

أدان مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود بن عليبي الغامدي حادثة استهداف مطار أبها اليوم.

وأكد الدكتور الغامدي أن ما قامت به مليشيات الحوثيين الإرهابية بشأن استهداف المدنيين في مطار أبها، ما هو إلا عمل إجرامي شنيع عبر عن خبثهم وحقدهم وفشلهم، ولن يزيد المملكة العربية السعودية إلا إصراراً على ردعهم واجتثاثهم وكل من يحاول التطاول على أمنها وأمن مواطنيها.

وأضاف الغامدي أن هذا الاعتداء دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها على أراضي المملكة العربية السعودية، وامتداداً لرفضها المساعي لحل الأزمة اليمنية، ورفضها جميع القرارات، مؤكداً بأنهم يفعلون أشياء خارجة جداً عن إطار الإسلام الحقيقي وتعاليمه السمحة وتجاوزوا الخطوط الحمراء بهذا الاعتداء الغاشم.


وأشار إلى أن هذه الجماعات الضالة أصبحت عميلة لأعداء الإسلام والمسلمين وما الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وداعش في العراق وسوريا إلا عملة واحدة تستهدف المقدسات الإسلامية والأماكن التي فيها تجمع الأبرياء بالتخريب والتدمير، سائلاً الله تعالى أن يهلكهم ويرد كيدهم في نحورهم وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويحمي بلادنا من كل سوء ومكروه بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الغامدي": استهداف مطار أبها لن يزيدنا إلا إصراراً على ردع الحوثي
سبق

أدان مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود بن عليبي الغامدي حادثة استهداف مطار أبها اليوم.

وأكد الدكتور الغامدي أن ما قامت به مليشيات الحوثيين الإرهابية بشأن استهداف المدنيين في مطار أبها، ما هو إلا عمل إجرامي شنيع عبر عن خبثهم وحقدهم وفشلهم، ولن يزيد المملكة العربية السعودية إلا إصراراً على ردعهم واجتثاثهم وكل من يحاول التطاول على أمنها وأمن مواطنيها.

وأضاف الغامدي أن هذا الاعتداء دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها على أراضي المملكة العربية السعودية، وامتداداً لرفضها المساعي لحل الأزمة اليمنية، ورفضها جميع القرارات، مؤكداً بأنهم يفعلون أشياء خارجة جداً عن إطار الإسلام الحقيقي وتعاليمه السمحة وتجاوزوا الخطوط الحمراء بهذا الاعتداء الغاشم.


وأشار إلى أن هذه الجماعات الضالة أصبحت عميلة لأعداء الإسلام والمسلمين وما الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وداعش في العراق وسوريا إلا عملة واحدة تستهدف المقدسات الإسلامية والأماكن التي فيها تجمع الأبرياء بالتخريب والتدمير، سائلاً الله تعالى أن يهلكهم ويرد كيدهم في نحورهم وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويحمي بلادنا من كل سوء ومكروه بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
07:56 PM

"الغامدي": استهداف مطار أبها لن يزيدنا إلا إصراراً على ردع الحوثي

أكد أنه عمل إجرامي شنيع عبر عن خبثهم وحقدهم وفشلهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
66

أدان مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعود بن عليبي الغامدي حادثة استهداف مطار أبها اليوم.

وأكد الدكتور الغامدي أن ما قامت به مليشيات الحوثيين الإرهابية بشأن استهداف المدنيين في مطار أبها، ما هو إلا عمل إجرامي شنيع عبر عن خبثهم وحقدهم وفشلهم، ولن يزيد المملكة العربية السعودية إلا إصراراً على ردعهم واجتثاثهم وكل من يحاول التطاول على أمنها وأمن مواطنيها.

وأضاف الغامدي أن هذا الاعتداء دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها على أراضي المملكة العربية السعودية، وامتداداً لرفضها المساعي لحل الأزمة اليمنية، ورفضها جميع القرارات، مؤكداً بأنهم يفعلون أشياء خارجة جداً عن إطار الإسلام الحقيقي وتعاليمه السمحة وتجاوزوا الخطوط الحمراء بهذا الاعتداء الغاشم.


وأشار إلى أن هذه الجماعات الضالة أصبحت عميلة لأعداء الإسلام والمسلمين وما الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وداعش في العراق وسوريا إلا عملة واحدة تستهدف المقدسات الإسلامية والأماكن التي فيها تجمع الأبرياء بالتخريب والتدمير، سائلاً الله تعالى أن يهلكهم ويرد كيدهم في نحورهم وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويحمي بلادنا من كل سوء ومكروه بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,469
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,419
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,242

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة