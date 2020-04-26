وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين وأيضاً الاحتياجات الدوائية وذلك ضمن مبادرات حتى تزول وخير ينبع، والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين. وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي أنه تضمنت السلال الغذائية المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة مشيراً إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعياً أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.

"بر ينبع" توزع أكثر من 2275 سلة غذائية على مستفيديها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين وأيضاً الاحتياجات الدوائية وذلك ضمن مبادرات حتى تزول وخير ينبع، والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي أنه تضمنت السلال الغذائية المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة مشيراً إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعياً أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 07:15 PM

"بر ينبع" توزع أكثر من 2275 سلة غذائية على مستفيديها تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان





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وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين وأيضاً الاحتياجات الدوائية وذلك ضمن مبادرات حتى تزول وخير ينبع، والتي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي أنه تضمنت السلال الغذائية المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة مشيراً إلى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها، داعياً أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.