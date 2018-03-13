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بسبب "كورونا".. تعليق الأعمال الميدانية لـ"تعداد السعودية 2020"

في إطار الجهود الرامية للسيطرة على الفيروس  ومنع انتشاره

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تعداد السعودية 2020 الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب "كورونا".. تعليق الأعمال الميدانية لـ"تعداد السعودية 2020"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:32 PM

بسبب "كورونا".. تعليق الأعمال الميدانية لـ"تعداد السعودية 2020"

في إطار الجهود الرامية للسيطرة على الفيروس  ومنع انتشاره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,311

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

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