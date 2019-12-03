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"قاضي": هذه حقيقة وجود هالة حول جسم الإنسان بسبب الوضوء

روى قصة إسلام العالم السويسري.. ولماذا يأمر مرضاه بالوضوء

كانت الهالة التي تتشكل حول جسم الإنسان عند الوضوء سببًا في إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، وفي روايته لهذه القصة يطالب الكاتب الصحفي سهيل بن حسن قاضي، أن ننشر ثقافة الوضوء والتمسك به معظم الوقت، كي نحصل على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بنا، ونكسب الاطمئنان والهدوء النفسي.

هالة الوضوء

وفي مقاله "ما يُثار حول هالة الوضوء" بصحيفة "المدينة"، يقول قاضي: "بعضنا ربما لا يعرف أن الوضوء يعطي طاقة إيجابية وأن الأوائل كانوا يحرصون على الوضوء قبل الخروج من المنزل، فهو يخلص من التوتر والضغط النفسي، وفي الحديث (إن أمتي يدعون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)".

قصة إسلام العالم السويسري

وعن هالة الوضوء يروي الكاتب القصة المعروفة عن إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، ويقول: "هناك قصة جميلة للعالم السويسري روبرت كنزي الذي أسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن، وقصة هذا العالم هو اختراعه لجهاز يسمى (سيرمال) يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة وهي تصور الهالة المحيطة بالإنسان، ومن سمات هذه الآلة أنها لو وُجدت يكون الإنسان مطمئناً هادئاً، وكان يستخدم طريقة الانبعاث الحراري بغرض تشخيص الأمراض حتى جاءه رجل من نيجيريا وعندما صوَّره وجد هالته منتظمة ثم عرف هذا العالم من الرجل أن السبب هو أنه لا يمشي إلا بالوضوء فسأله العالم: هل إذا توضأت تنتظم الهالة؟، فقال له: حاول أن تغتسل وتتوضأ وعندما صور نفسه وجد الهالة منتظمة، ثم جرَّب هذا على غيره مرات ومرات فكانت النتيجة المذهلة التي قادته كما ذكرنا إلى إسلامه وأصبح يأمر مرضاه بالوضوء الإسلامي".

فوائد الوضوء

ويعلق قاضي قائلاً: "المسلمون يدركون أن من شروط الصلاة الوضوء، فهو معين على تنشيط الدورة الدموية ووقاية للفم والجلد والجهاز التنفسي، حتى غسل العين خمس مرات يحافظ على سلامتها. بعضنا يحرص على الوضوء قبل الذهاب إلى النوم لينام المرء على طهارة واستجابة للسنة النبوية، وفي ذلك حكمة رغم ما قد يعتري النوم من أمور قد تبطل الوضوء".

لننشر ثقافة الوضوء

وينهي قاضي مطالبًا بنشر ثقافة الوضوء ويقول: "عوداً على بدء فلو لم يكن فوائد عديدة للوضوء لما أمر به سيد البشر، يكفينا الحصول على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بالإنسان بسبب الوضوء وكسب الاطمئنان والهدوء النفسي .. هناك نصائح يتبادلها الناس فيما بينهم لاسيما عندما تظهر علامة الغضب على أحدهم فيذكِّرونه بالوضوء، حيث يخفض حدة الغضب ونفس الأمر في حالة الحزن الشديد، وهناك بعض الأحاديث التي لم أتمكن من معرفتها ودقة مصدرها، وليتنا نذكّر بعضنا البعض بذلك ونسعى إلى نشر هذه الثقافة التي يتميز بها المسلمون عن سواهم".

الكاتب الصحفي هالة الوضوء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قاضي": هذه حقيقة وجود هالة حول جسم الإنسان بسبب الوضوء
سبق

كانت الهالة التي تتشكل حول جسم الإنسان عند الوضوء سببًا في إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، وفي روايته لهذه القصة يطالب الكاتب الصحفي سهيل بن حسن قاضي، أن ننشر ثقافة الوضوء والتمسك به معظم الوقت، كي نحصل على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بنا، ونكسب الاطمئنان والهدوء النفسي.

هالة الوضوء

وفي مقاله "ما يُثار حول هالة الوضوء" بصحيفة "المدينة"، يقول قاضي: "بعضنا ربما لا يعرف أن الوضوء يعطي طاقة إيجابية وأن الأوائل كانوا يحرصون على الوضوء قبل الخروج من المنزل، فهو يخلص من التوتر والضغط النفسي، وفي الحديث (إن أمتي يدعون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)".

قصة إسلام العالم السويسري

وعن هالة الوضوء يروي الكاتب القصة المعروفة عن إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، ويقول: "هناك قصة جميلة للعالم السويسري روبرت كنزي الذي أسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن، وقصة هذا العالم هو اختراعه لجهاز يسمى (سيرمال) يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة وهي تصور الهالة المحيطة بالإنسان، ومن سمات هذه الآلة أنها لو وُجدت يكون الإنسان مطمئناً هادئاً، وكان يستخدم طريقة الانبعاث الحراري بغرض تشخيص الأمراض حتى جاءه رجل من نيجيريا وعندما صوَّره وجد هالته منتظمة ثم عرف هذا العالم من الرجل أن السبب هو أنه لا يمشي إلا بالوضوء فسأله العالم: هل إذا توضأت تنتظم الهالة؟، فقال له: حاول أن تغتسل وتتوضأ وعندما صور نفسه وجد الهالة منتظمة، ثم جرَّب هذا على غيره مرات ومرات فكانت النتيجة المذهلة التي قادته كما ذكرنا إلى إسلامه وأصبح يأمر مرضاه بالوضوء الإسلامي".

فوائد الوضوء

ويعلق قاضي قائلاً: "المسلمون يدركون أن من شروط الصلاة الوضوء، فهو معين على تنشيط الدورة الدموية ووقاية للفم والجلد والجهاز التنفسي، حتى غسل العين خمس مرات يحافظ على سلامتها. بعضنا يحرص على الوضوء قبل الذهاب إلى النوم لينام المرء على طهارة واستجابة للسنة النبوية، وفي ذلك حكمة رغم ما قد يعتري النوم من أمور قد تبطل الوضوء".

لننشر ثقافة الوضوء

وينهي قاضي مطالبًا بنشر ثقافة الوضوء ويقول: "عوداً على بدء فلو لم يكن فوائد عديدة للوضوء لما أمر به سيد البشر، يكفينا الحصول على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بالإنسان بسبب الوضوء وكسب الاطمئنان والهدوء النفسي .. هناك نصائح يتبادلها الناس فيما بينهم لاسيما عندما تظهر علامة الغضب على أحدهم فيذكِّرونه بالوضوء، حيث يخفض حدة الغضب ونفس الأمر في حالة الحزن الشديد، وهناك بعض الأحاديث التي لم أتمكن من معرفتها ودقة مصدرها، وليتنا نذكّر بعضنا البعض بذلك ونسعى إلى نشر هذه الثقافة التي يتميز بها المسلمون عن سواهم".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:36 PM

"قاضي": هذه حقيقة وجود هالة حول جسم الإنسان بسبب الوضوء

روى قصة إسلام العالم السويسري.. ولماذا يأمر مرضاه بالوضوء

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,012

كانت الهالة التي تتشكل حول جسم الإنسان عند الوضوء سببًا في إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، وفي روايته لهذه القصة يطالب الكاتب الصحفي سهيل بن حسن قاضي، أن ننشر ثقافة الوضوء والتمسك به معظم الوقت، كي نحصل على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بنا، ونكسب الاطمئنان والهدوء النفسي.

هالة الوضوء

وفي مقاله "ما يُثار حول هالة الوضوء" بصحيفة "المدينة"، يقول قاضي: "بعضنا ربما لا يعرف أن الوضوء يعطي طاقة إيجابية وأن الأوائل كانوا يحرصون على الوضوء قبل الخروج من المنزل، فهو يخلص من التوتر والضغط النفسي، وفي الحديث (إن أمتي يدعون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل)".

قصة إسلام العالم السويسري

وعن هالة الوضوء يروي الكاتب القصة المعروفة عن إسلام العالم السويسري روبرت كنزي، ويقول: "هناك قصة جميلة للعالم السويسري روبرت كنزي الذي أسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن، وقصة هذا العالم هو اختراعه لجهاز يسمى (سيرمال) يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة وهي تصور الهالة المحيطة بالإنسان، ومن سمات هذه الآلة أنها لو وُجدت يكون الإنسان مطمئناً هادئاً، وكان يستخدم طريقة الانبعاث الحراري بغرض تشخيص الأمراض حتى جاءه رجل من نيجيريا وعندما صوَّره وجد هالته منتظمة ثم عرف هذا العالم من الرجل أن السبب هو أنه لا يمشي إلا بالوضوء فسأله العالم: هل إذا توضأت تنتظم الهالة؟، فقال له: حاول أن تغتسل وتتوضأ وعندما صور نفسه وجد الهالة منتظمة، ثم جرَّب هذا على غيره مرات ومرات فكانت النتيجة المذهلة التي قادته كما ذكرنا إلى إسلامه وأصبح يأمر مرضاه بالوضوء الإسلامي".

فوائد الوضوء

ويعلق قاضي قائلاً: "المسلمون يدركون أن من شروط الصلاة الوضوء، فهو معين على تنشيط الدورة الدموية ووقاية للفم والجلد والجهاز التنفسي، حتى غسل العين خمس مرات يحافظ على سلامتها. بعضنا يحرص على الوضوء قبل الذهاب إلى النوم لينام المرء على طهارة واستجابة للسنة النبوية، وفي ذلك حكمة رغم ما قد يعتري النوم من أمور قد تبطل الوضوء".

لننشر ثقافة الوضوء

وينهي قاضي مطالبًا بنشر ثقافة الوضوء ويقول: "عوداً على بدء فلو لم يكن فوائد عديدة للوضوء لما أمر به سيد البشر، يكفينا الحصول على الطاقة الإيجابية والهالة المحيطة بالإنسان بسبب الوضوء وكسب الاطمئنان والهدوء النفسي .. هناك نصائح يتبادلها الناس فيما بينهم لاسيما عندما تظهر علامة الغضب على أحدهم فيذكِّرونه بالوضوء، حيث يخفض حدة الغضب ونفس الأمر في حالة الحزن الشديد، وهناك بعض الأحاديث التي لم أتمكن من معرفتها ودقة مصدرها، وليتنا نذكّر بعضنا البعض بذلك ونسعى إلى نشر هذه الثقافة التي يتميز بها المسلمون عن سواهم".

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