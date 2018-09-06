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أمير الشرقية يشكر الملك على إنشاء محطتي تحلية

بتكلفة 4 مليارات ريال بمحافظتي "الخبر والجبيل"

رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على إنشاء محطتي التحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال لإنتاج يومي مليون متر مكعب.

وأشاد أمير الشرقية، في برقية رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين، بهذا التوجيه الكريم الذي جاء ليصب في مصلحة الوطن والمواطنين ليكون داعماً مهماً لرفع مستوى التنمية بالمنطقة وتوفير احتياجات أبناء المواطنين المعيشية وفتح مجال للفرص الوظيفية لهم.

وقال الأمير "سعود": الأوامر الملكية الكريمة من لدن الملك دليل كبير على اهتمامه ورعايته بتطوير المرافق التنموية والخدمية بالمملكة ورفع مستوى أنتاجها الذي يعود بالخير على أبناء الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يشكر الملك على إنشاء محطتي تحلية
سبق

رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على إنشاء محطتي التحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال لإنتاج يومي مليون متر مكعب.

وأشاد أمير الشرقية، في برقية رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين، بهذا التوجيه الكريم الذي جاء ليصب في مصلحة الوطن والمواطنين ليكون داعماً مهماً لرفع مستوى التنمية بالمنطقة وتوفير احتياجات أبناء المواطنين المعيشية وفتح مجال للفرص الوظيفية لهم.

وقال الأمير "سعود": الأوامر الملكية الكريمة من لدن الملك دليل كبير على اهتمامه ورعايته بتطوير المرافق التنموية والخدمية بالمملكة ورفع مستوى أنتاجها الذي يعود بالخير على أبناء الوطن الغالي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
03:07 PM

أمير الشرقية يشكر الملك على إنشاء محطتي تحلية

بتكلفة 4 مليارات ريال بمحافظتي "الخبر والجبيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بالموافقة على إنشاء محطتي التحلية المياه المالحه بمحافظتي الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال لإنتاج يومي مليون متر مكعب.

وأشاد أمير الشرقية، في برقية رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين، بهذا التوجيه الكريم الذي جاء ليصب في مصلحة الوطن والمواطنين ليكون داعماً مهماً لرفع مستوى التنمية بالمنطقة وتوفير احتياجات أبناء المواطنين المعيشية وفتح مجال للفرص الوظيفية لهم.

وقال الأمير "سعود": الأوامر الملكية الكريمة من لدن الملك دليل كبير على اهتمامه ورعايته بتطوير المرافق التنموية والخدمية بالمملكة ورفع مستوى أنتاجها الذي يعود بالخير على أبناء الوطن الغالي.

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