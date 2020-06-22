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3144 جنازة في مدينة الرياض خلال شهر شوال

النساء أقل من الرجال.. ويصلى عليهم في 14 جامعاً

بلغ عدد الجنائز التي تم تجهيزها في مساجد مدينة الرياض خلال شهر شوال فقط 3144 جنازة، وتصدر الرجال قائمة الموتى بـ2027 جنازة فيما حلت النساء ثانيًا.

وأعلن حساب "جنائز مدينة الرياض" المتخصص في رصد أعداد الجنائز اليومية ومواقع الصلاة عليها، عن العدد الإجمالي لشهر شوال من عام 1441هـ، وجاءت كالتالي:‏ رجال 2027‏، نساء 637‏، أطفال 376‏، توابيت 104.

‏ويبلغ عدد الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز في مدينة الرياض 14 جامعًا، أشهرها جامع الراجحي في حي الجزيرة، بينما يتصدر جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة أعداد الجنائز في بعض الأشهر، من بينها شهر شوال بـ 1068 جنازة.

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3144 جنازة في مدينة الرياض خلال شهر شوال
سبق

بلغ عدد الجنائز التي تم تجهيزها في مساجد مدينة الرياض خلال شهر شوال فقط 3144 جنازة، وتصدر الرجال قائمة الموتى بـ2027 جنازة فيما حلت النساء ثانيًا.

وأعلن حساب "جنائز مدينة الرياض" المتخصص في رصد أعداد الجنائز اليومية ومواقع الصلاة عليها، عن العدد الإجمالي لشهر شوال من عام 1441هـ، وجاءت كالتالي:‏ رجال 2027‏، نساء 637‏، أطفال 376‏، توابيت 104.

‏ويبلغ عدد الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز في مدينة الرياض 14 جامعًا، أشهرها جامع الراجحي في حي الجزيرة، بينما يتصدر جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة أعداد الجنائز في بعض الأشهر، من بينها شهر شوال بـ 1068 جنازة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
06:57 PM

3144 جنازة في مدينة الرياض خلال شهر شوال

النساء أقل من الرجال.. ويصلى عليهم في 14 جامعاً

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
4,642

بلغ عدد الجنائز التي تم تجهيزها في مساجد مدينة الرياض خلال شهر شوال فقط 3144 جنازة، وتصدر الرجال قائمة الموتى بـ2027 جنازة فيما حلت النساء ثانيًا.

وأعلن حساب "جنائز مدينة الرياض" المتخصص في رصد أعداد الجنائز اليومية ومواقع الصلاة عليها، عن العدد الإجمالي لشهر شوال من عام 1441هـ، وجاءت كالتالي:‏ رجال 2027‏، نساء 637‏، أطفال 376‏، توابيت 104.

‏ويبلغ عدد الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز في مدينة الرياض 14 جامعًا، أشهرها جامع الراجحي في حي الجزيرة، بينما يتصدر جامع الأمير عبدالله بن محمد بحي عتيقة أعداد الجنائز في بعض الأشهر، من بينها شهر شوال بـ 1068 جنازة.

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