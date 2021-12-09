"الإرياني": مقتل قيادي حزب الله بمأرب ضربةٌ موجعة لنظام طهران ومليشياته

طالَبَ بموقف لبناني حاسم إزاء استمرار تَدَخل مليشيا "نصر الله" في الشأن اليمني

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة أم ريش بمحافظة مأرب، هو ضربةٌ موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية، ومؤشرٌ جديد على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة، وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة.

وأضاف الإرياني اليوم الخميس أن الخبير والقيادي في مليشيا حزب الله أكرم السيد (35 عامًا) دخل اليمن في أغسطس 2017 ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين للحزب، وأُرسل في 3 ديسمبر مع عدد من خبراء الحزب إلى جبهات جنوب مأرب قطاعات "دنة، الجوبة، ملعا" لقيادات العمليات وتنفيذ مخطط إيراني بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة.

وتابع: لَقِيَ الإرهابي أكرم السيد مصرعه إلى جانب القيادي في مليشيا الحوثي المدعو أبو أشرف الأسدي، و8 من عناصر المليشيا، وتم إخلاء جثته على متن سيارة إسعاف إلى منطقة الجوبة، قبل أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة؛ حيث يجري هناك دفن جثث العشرات من خبراء ومقاتلي إيران وحزب الله في سرية تامة.

وطالب الإرياني الحكومة والشعب اللبناني باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخل مليشيا حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها ومقدرات الدولة اللبنانية لتقديم الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية.

وناشد الإرياني في تغريدات على حسابه بتويتر، المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإدانة هذا التدخل السافر الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، واستمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، واتخاذ مواقف حازمة إزاءه، وتشديد العقوبات بحق قيادات ومليشيا حزب الله اللبناني.