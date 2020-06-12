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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص

تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالعاصمة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:39 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
03:29 PM

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص

تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالعاصمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,012

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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