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"صحة حائل" تساهم بوقف خيري لممرضتها الماليزية الشهيدة "زيرول"

ضحّت بحياتها في خدمة المرضى لمواجهة جائحة كورونا

ساهمت صحة حائل بوقف خيري داخل حدود الحرم، للممرضة الشهيدة الماليزية "زيرول عزوة" رحمها الله، والتي خدمت المنظومة الصحية في مستشفى الولادة والأطفال بتجمع حائل الصحي، وكانت مع فريق الخط الأمامي للتصدي لجائحة كورونا في المستشفى، وضحّت بحياتها في خدمة المرضى.

وأكدت" صحة حائل" أن هذه المبادرة تأتي وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الصحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتفانوا في أداء أعمالهم وضربوا أروع أمثلة الإيثار، وهبوا أرواحهم للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، سائلين الله لها ولكافة شهداء وزارة الصحة الرحمة والمغفرة، وأن يكتب ما عملوه في موازين أعمالهم وأن يجعلهم من الشهداء والصديقين وأن يدخلهم فردوس جناته.

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"صحة حائل" تساهم بوقف خيري لممرضتها الماليزية الشهيدة "زيرول"
سبق

ساهمت صحة حائل بوقف خيري داخل حدود الحرم، للممرضة الشهيدة الماليزية "زيرول عزوة" رحمها الله، والتي خدمت المنظومة الصحية في مستشفى الولادة والأطفال بتجمع حائل الصحي، وكانت مع فريق الخط الأمامي للتصدي لجائحة كورونا في المستشفى، وضحّت بحياتها في خدمة المرضى.

وأكدت" صحة حائل" أن هذه المبادرة تأتي وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الصحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتفانوا في أداء أعمالهم وضربوا أروع أمثلة الإيثار، وهبوا أرواحهم للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، سائلين الله لها ولكافة شهداء وزارة الصحة الرحمة والمغفرة، وأن يكتب ما عملوه في موازين أعمالهم وأن يجعلهم من الشهداء والصديقين وأن يدخلهم فردوس جناته.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:16 PM

"صحة حائل" تساهم بوقف خيري لممرضتها الماليزية الشهيدة "زيرول"

ضحّت بحياتها في خدمة المرضى لمواجهة جائحة كورونا

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منصور الشلاقي - حائل
7
3,723

ساهمت صحة حائل بوقف خيري داخل حدود الحرم، للممرضة الشهيدة الماليزية "زيرول عزوة" رحمها الله، والتي خدمت المنظومة الصحية في مستشفى الولادة والأطفال بتجمع حائل الصحي، وكانت مع فريق الخط الأمامي للتصدي لجائحة كورونا في المستشفى، وضحّت بحياتها في خدمة المرضى.

وأكدت" صحة حائل" أن هذه المبادرة تأتي وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الصحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتفانوا في أداء أعمالهم وضربوا أروع أمثلة الإيثار، وهبوا أرواحهم للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، سائلين الله لها ولكافة شهداء وزارة الصحة الرحمة والمغفرة، وأن يكتب ما عملوه في موازين أعمالهم وأن يجعلهم من الشهداء والصديقين وأن يدخلهم فردوس جناته.

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