ماذا يجري في كازاخستان؟ الرئيس يقيل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ

إطلاق قنابل صوتية في اتجاه متظاهرين في مدينة ألماتي

أقال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء؛ إثر احتجاجات اندلعت بعد زيادة أسعار الغاز.

ودعا "توكاييف" السكان في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" إلى الهدوء.

وقال: "لسنا بحاجة إلى صراع"، بعد أن حذر المحتجين في وقت سابق من أي "استفزاز".

وأطلقت الشرطة في ألماتي كبرى مدن كازاخستان، قنابل صوتية في اتجاه أكثر من ألف متظاهر كانوا يسيرون نحو المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في المدينة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجمّع المتظاهرون في ساحة قرب المبنى بعد ليلة من الاضطرابات غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد أعقبت رفع أسعار الطاقة، وتحدثت معلومات عن اقتحام المتظاهرين المبنى ودخوله.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن أكثر من مائتي متظاهر اعتُقِلوا بتهمة الإخلال بالنظام العام، و95 من رجال الشرطة جُرِحوا.

وأضافت أن المتظاهرين قاموا "باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة المرور.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء عليخان إسماعيلوف منصب رئيس الوزراء بالإنابة حتى تشكيل حكومة جديدة.

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.