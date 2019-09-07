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محافظ أحد رفيدة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "القحطاني"

استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أدّى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بجامع بن صمان بأحد رفيدة، صلاة الميت على شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.


وعقب الصلاة نقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لأسرة الشهيد.


ونقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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محافظ أحد رفيدة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "القحطاني"
سبق

أدّى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بجامع بن صمان بأحد رفيدة، صلاة الميت على شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.


وعقب الصلاة نقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لأسرة الشهيد.


ونقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
04:38 PM

محافظ أحد رفيدة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "القحطاني"

استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أحد رفيدة
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أدّى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بجامع بن صمان بأحد رفيدة، صلاة الميت على شهيد الواجب حسن بن شايع القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.


وعقب الصلاة نقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لأسرة الشهيد.


ونقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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