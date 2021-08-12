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عن موافقة "إسرائيل" على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة.. السلطة: تبييض للاستيطان

"الخارجية" حذرت من تضليل الاحتلال للمجتمع الدولي

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من أن "إسرائيل" تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أنه "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات "إسرائيل" الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة نفتالي بينيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)".

وأوضحت أن "إسرائيل" تروج للبناء كأنه مِنّة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علماً بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين، أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.

وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي أمس "إسرائيل" بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها "ستمنح" أيضاً تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين.

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عن موافقة "إسرائيل" على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة.. السلطة: تبييض للاستيطان
سبق

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من أن "إسرائيل" تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أنه "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات "إسرائيل" الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة نفتالي بينيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)".

وأوضحت أن "إسرائيل" تروج للبناء كأنه مِنّة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علماً بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين، أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.

وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي أمس "إسرائيل" بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها "ستمنح" أيضاً تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:26 PM

عن موافقة "إسرائيل" على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة.. السلطة: تبييض للاستيطان

"الخارجية" حذرت من تضليل الاحتلال للمجتمع الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,543

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من أن "إسرائيل" تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أنه "في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات "إسرائيل" الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة نفتالي بينيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)".

وأوضحت أن "إسرائيل" تروج للبناء كأنه مِنّة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علماً بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين، أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.

وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي أمس "إسرائيل" بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها "ستمنح" أيضاً تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين.

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