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شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان

جولات نفذها قسم متابـعة الناقلات بـ"الأمانة".. والزهراني" يدعـو للإبلاغ

نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وأسفرت عن ضبط وحجز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

جائ ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بمحافظة جدة بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.

وأضاف "الزهراني"، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان
سبق

نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وأسفرت عن ضبط وحجز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

جائ ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بمحافظة جدة بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.

وأضاف "الزهراني"، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
03:56 PM

شاهد من جدة.. ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان

جولات نفذها قسم متابـعة الناقلات بـ"الأمانة".. والزهراني" يدعـو للإبلاغ

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,299

نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، وأسفرت عن ضبط وحجز حوالي 3100 ناقلة مخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

جائ ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري بمحافظة جدة بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.

وأضاف "الزهراني"، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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