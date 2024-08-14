وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-14 سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1261 وفاة. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية. وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 01:06 PM

البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة





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سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1261 وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.