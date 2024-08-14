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البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف

تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1261 وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف
سبق

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1261 وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:06 PM

البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف

تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1261 وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

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