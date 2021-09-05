بحضور "الفيصل".. الأخضر يرفع استعداده للقاء عمان

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن معسكر مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم الثلاثاء القادم على "مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر بعد نهاية الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث هنأهم على الفوز الذي تحقق في المباراة الماضية، ومشيدًا بالأداء الفني والروح العالية التي ظهر بها الجميع، ومشددًا على أهمية الاستمرارية في العمل بجد واجتهاد وبتركيز عالٍ من أجل تحقيق الهدف. وعبّر في حديثه للاعبين عن ثقته بهم ودعمه لهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، والتي أسهمت في تذليل كل العقبات من أجل كرة القدم السعودية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الأحد حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم طبقت مجموعة من التمارين التكتيكية لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السادسة والنصف مساءً على "ملعب مجمع السلطان قابوس" في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يُذكر أنه يعقد المدير الفني للمنتخب "إيرڤي رينارد" غدًا الاثنين عند الساعة 15 : 11 صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في فندق ماريوت في مسقط للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب عمان.