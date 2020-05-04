دائماً فوق هام السحب.. شاهد كيف شكر بحرينيون المملكة لتسهيل عودتهم من أذربيجان

يقول أحدهم: أكبر دليل على احترامها وتقديرها ووقوفها إلى جانب الأشقاء بمجلس التعاون

أعرب عدد من المواطنين البحرينيين عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية، ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان، للاستضافة الكاملة أسوة بالمواطنين السعوديين وتسهيل إجراء إجلائهم إلى مملكة البحرين بعدما لم يستطيعوا مغادرة العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية.

وتقدم المواطنون البحرينيون، عبر تقرير عُرض بقناة "الاخبارية"، بجزيل شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان، ولسفارة المملكة، على تعاونهم وتقديم التسهيلات والرعاية الصحية المثالية كافة طوال فترة إقامتهم في أذربيجان؛ حيث عبّروا بعد إجلائهم عن امتنانهم لموقف حكومة المملكة غير المستغرب ووقفتها مع رعايا البحرين.

ووصفوا هذا الاحتواء للمملكة بـ"الأم الحنون" لجميع الدول الخليجية والعربية؛ حيث تحدث مواطن بحريني، قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر ولا أستطيع الوصف، السعودية وسفارتها قدموا لنا الخدمات كافة من الإقامة والإعاشة".

كما أشاد المواطن خليفة مطرب؛ بالدور الكبير الذي قامت به سفارة المملكة خلال اهتمامها برعايا مملكة البحرين وتوفير جميع المتطلبات للمواطن الخليجي، وقال: "بداية الأزمة ذهبنا إلى المطار وشعرنا بالضيق حيث لا توجد لدينا سفارة في أذربيجان حيث سفارة مملكة البحرين في أنقرة، فتوجّهنا إلى سفارة السعودية".

وتابع: "خلال اللقاء مع أحد المسؤولين وبروح الأخوة قام خلال 5 دقائق بتوفير السكن والإعانة المالية والإعاشة وكل ما نحتاج إليه، وشعرنا أن وطننا الثاني موجود".

وأضاف: "استضافة المملكة لنا أكبر دليل على احترامها وتقديرها ووقوها إلى جانب الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أن المملكة ستظل دائماً فوق هام السحب وتؤكّد لنا بمواقفها المحبة مع مواطني البحرين في أي مكان كانوا في العالم أن المملكة والبحرين جزءان في جسد واحد.