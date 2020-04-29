عائشة الشمري" لرتبة "وكيل رقيب" بجوازات الرقعي
أصدر مدير عام الجوازات قراراً بترقية العريف عائشة عبدالله عودة الشمري، إلى رتبة "وكيل رقيب" بجوازات منفذ الرقعي.
وعبّرت "الشمري" عن شكرها لمدير عام الجوازات، ولولاة الأمر بهذه الثقة، مُعتبرة هذه الترقية حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين ثم الملك والوطن.
عائشة الشمري" لرتبة "وكيل رقيب" بجوازات الرقعي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-29
أصدر مدير عام الجوازات قراراً بترقية العريف عائشة عبدالله عودة الشمري، إلى رتبة "وكيل رقيب" بجوازات منفذ الرقعي.
وعبّرت "الشمري" عن شكرها لمدير عام الجوازات، ولولاة الأمر بهذه الثقة، مُعتبرة هذه الترقية حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين ثم الملك والوطن.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:52 PM
عائشة الشمري" لرتبة "وكيل رقيب" بجوازات الرقعي
أصدر مدير عام الجوازات قراراً بترقية العريف عائشة عبدالله عودة الشمري، إلى رتبة "وكيل رقيب" بجوازات منفذ الرقعي.
وعبّرت "الشمري" عن شكرها لمدير عام الجوازات، ولولاة الأمر بهذه الثقة، مُعتبرة هذه الترقية حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين ثم الملك والوطن.