عائشة الشمري" لرتبة "وكيل رقيب" بجوازات الرقعي

أصدر مدير عام الجوازات قراراً بترقية العريف عائشة عبدالله عودة الشمري، إلى رتبة "وكيل رقيب" بجوازات منفذ الرقعي.

وعبّرت "الشمري" عن شكرها لمدير عام الجوازات، ولولاة الأمر بهذه الثقة، مُعتبرة هذه الترقية حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين ثم الملك والوطن.