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مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي احتجاجًا على ادّعاءات "أردوغان"

عقب تسجيل موقف مماثل لدى الأمم المتحدة

بعد يوم من احتجاجها رسميًّا ضد تركيا لدى الأمم المتحدة؛ استدعت مصر القائم بالأعمال التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصدر دبلوماسي، أن الاستدعاء جاء على خلفية حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد المصدر بأن "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي احتجاجًا على ادّعاءات "أردوغان"
سبق

بعد يوم من احتجاجها رسميًّا ضد تركيا لدى الأمم المتحدة؛ استدعت مصر القائم بالأعمال التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصدر دبلوماسي، أن الاستدعاء جاء على خلفية حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد المصدر بأن "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر".

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:14 PM

مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي احتجاجًا على ادّعاءات "أردوغان"

عقب تسجيل موقف مماثل لدى الأمم المتحدة

وزير خارجية مصر سامح شكرى
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد يوم من احتجاجها رسميًّا ضد تركيا لدى الأمم المتحدة؛ استدعت مصر القائم بالأعمال التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصدر دبلوماسي، أن الاستدعاء جاء على خلفية حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد المصدر بأن "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر".

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