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خدمة للمتعففات غير المسجلات.. "بشرى الأفلاج" تطلق "وصال"

"آل زعير": نعمل على تطوير الآليات لنصل للمحتاج قبل أن يصل إلينا

أطلقت الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج، خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة، وتقديم الخدمات لها وفق نظام الجمعيات الخيرية؛ حيث دشنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج هدى ناصر أبو دجين، اليوم، في مقر الجمعية بالمحافظة، خدمة وصال "تعرفهم بسيماهم"، الهادفة إلى الوصول للمتعففات غير المسجلات في الجمعيات الخيرية بالأفلاج.

وتهدف خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الجمعية بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق من الاحتياج، ومن ثم خدمته؛ وفقاً لما يقضي به نظام الجمعيات الخيرية متى ما انطبقت بشأنه الشروط.

من جهتها، أوضحت المشرفة العامة على البرنامج المديرة التنفيذية ريم مفلح آل زعير، أن الجمعية النسائية تعمل على تطوير آلياتها ومد نطاق خدماتها؛ لتصل إلى المحتاج قبل أن يصل إليها، من المتعففات اللاتي لم يسجلن في الجمعيات الخيرية؛ من خلال فتح قنوات تَواصل مع المحتاج نفسه أو فاعلي الخير، ممن يسهمون في الدلالة على المحتاج؛ سعياً إلى تيسير خدمة المستفيد وتلمس حاجاته؛ لنقله من الاحتياج إلى الإنتاج؛ تمشياً مع توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية الوطن 2030.

وتحث الجمعية النسائية بمحافظة الأفلاج، كل المجتمع في المحافظة، على التعاون معها؛ للوصول إلى المتعففات في محافظة الأفلاج؛ وذلك عن طريق الدخول إلى الاستبانة وتعبئة البيانات المطلوبة عبر https://goo.gl/forms/3ygHzCmt6TyU9Ayn1.

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خدمة للمتعففات غير المسجلات.. "بشرى الأفلاج" تطلق "وصال"
سبق

أطلقت الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج، خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة، وتقديم الخدمات لها وفق نظام الجمعيات الخيرية؛ حيث دشنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج هدى ناصر أبو دجين، اليوم، في مقر الجمعية بالمحافظة، خدمة وصال "تعرفهم بسيماهم"، الهادفة إلى الوصول للمتعففات غير المسجلات في الجمعيات الخيرية بالأفلاج.

وتهدف خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الجمعية بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق من الاحتياج، ومن ثم خدمته؛ وفقاً لما يقضي به نظام الجمعيات الخيرية متى ما انطبقت بشأنه الشروط.

من جهتها، أوضحت المشرفة العامة على البرنامج المديرة التنفيذية ريم مفلح آل زعير، أن الجمعية النسائية تعمل على تطوير آلياتها ومد نطاق خدماتها؛ لتصل إلى المحتاج قبل أن يصل إليها، من المتعففات اللاتي لم يسجلن في الجمعيات الخيرية؛ من خلال فتح قنوات تَواصل مع المحتاج نفسه أو فاعلي الخير، ممن يسهمون في الدلالة على المحتاج؛ سعياً إلى تيسير خدمة المستفيد وتلمس حاجاته؛ لنقله من الاحتياج إلى الإنتاج؛ تمشياً مع توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية الوطن 2030.

وتحث الجمعية النسائية بمحافظة الأفلاج، كل المجتمع في المحافظة، على التعاون معها؛ للوصول إلى المتعففات في محافظة الأفلاج؛ وذلك عن طريق الدخول إلى الاستبانة وتعبئة البيانات المطلوبة عبر https://goo.gl/forms/3ygHzCmt6TyU9Ayn1.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:23 AM

خدمة للمتعففات غير المسجلات.. "بشرى الأفلاج" تطلق "وصال"

"آل زعير": نعمل على تطوير الآليات لنصل للمحتاج قبل أن يصل إلينا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أطلقت الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج، خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة، وتقديم الخدمات لها وفق نظام الجمعيات الخيرية؛ حيث دشنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية "بشرى" بمحافظة الأفلاج هدى ناصر أبو دجين، اليوم، في مقر الجمعية بالمحافظة، خدمة وصال "تعرفهم بسيماهم"، الهادفة إلى الوصول للمتعففات غير المسجلات في الجمعيات الخيرية بالأفلاج.

وتهدف خدمة "وصال" لتسهيل الوصول إلى المحتاجة المتعففة عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الجمعية بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل؛ ليتم التحقق من الاحتياج، ومن ثم خدمته؛ وفقاً لما يقضي به نظام الجمعيات الخيرية متى ما انطبقت بشأنه الشروط.

من جهتها، أوضحت المشرفة العامة على البرنامج المديرة التنفيذية ريم مفلح آل زعير، أن الجمعية النسائية تعمل على تطوير آلياتها ومد نطاق خدماتها؛ لتصل إلى المحتاج قبل أن يصل إليها، من المتعففات اللاتي لم يسجلن في الجمعيات الخيرية؛ من خلال فتح قنوات تَواصل مع المحتاج نفسه أو فاعلي الخير، ممن يسهمون في الدلالة على المحتاج؛ سعياً إلى تيسير خدمة المستفيد وتلمس حاجاته؛ لنقله من الاحتياج إلى الإنتاج؛ تمشياً مع توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية الوطن 2030.

وتحث الجمعية النسائية بمحافظة الأفلاج، كل المجتمع في المحافظة، على التعاون معها؛ للوصول إلى المتعففات في محافظة الأفلاج؛ وذلك عن طريق الدخول إلى الاستبانة وتعبئة البيانات المطلوبة عبر https://goo.gl/forms/3ygHzCmt6TyU9Ayn1.

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