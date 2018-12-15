سالم: هذا سر فوزنا على الترجي.. ولم نخشَ الجماهير

عبَّر سالم الدوسري، لاعب الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة: "الفوز خطوة مهمة للفريق في هذه البطولة التي نتعامل بها خطوة بخطوة، وإن شاء الله تتبقى لنا خطوتان، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة".

وأضاف: "الفوز كان للفريق صاحب أقل عدد من الأخطاء. وجميع اللاعبين بذلوا كل الجهد، وعملوا من أجل خدمة الهلال. وأعتقد أن تركيزنا كان عاليًا، ولم نستعجل في تحقيق الانتصار، وانتظرنا حتى جاءتنا الفرصة لنحقق المطلوب".

وشدّد الدوسري على أن لاعبي الهلال لم يخشوا على الإطلاق الحضور الجماهيري الكبير من قِبل جماهير الترجي، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا على هذه الأجواء، ودخلوا المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط، وهو ما حدث بالفعل.

وتأهل الهلال لمواجهة فلامنجو البرازيلي في الدور قبل النهائي من المسابقة في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.