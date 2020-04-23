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العراق .. إصابة 46 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" دون تسجيل وفيات

الإصابات ترتفع إلى 1.677

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء في عموم العراق.

وبيّنت الوزارة أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق .. إصابة 46 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" دون تسجيل وفيات
سبق

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء في عموم العراق.

وبيّنت الوزارة أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:30 PM

العراق .. إصابة 46 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" دون تسجيل وفيات

الإصابات ترتفع إلى 1.677

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء في عموم العراق.

وبيّنت الوزارة أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة.

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