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أمير مكة يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم

اطلع على الجهود المبذولة من قبل أمانة لجان النظر

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫الأمير خالد الفيصل، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واطّلع ‫الأمير خالد الفيصل على جهود الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة؛ والهادفة إلى استكمال النواقص ومطابقة المعلومات واستعراض مراحل دراسة الطلبات ودور المنصة الرقمية "إحكام" على صعيد استقبال الطلبات؛ لتسهيل الخدمات على المستفيدين، وتمكينهم من رفع طلباتهم.

واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكّلة من ستة قطاعات حكومية.

وتعرف على جهود اللجان في دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط اللازمة.

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أمير مكة يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم
سبق

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫الأمير خالد الفيصل، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واطّلع ‫الأمير خالد الفيصل على جهود الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة؛ والهادفة إلى استكمال النواقص ومطابقة المعلومات واستعراض مراحل دراسة الطلبات ودور المنصة الرقمية "إحكام" على صعيد استقبال الطلبات؛ لتسهيل الخدمات على المستفيدين، وتمكينهم من رفع طلباتهم.

واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكّلة من ستة قطاعات حكومية.

وتعرف على جهود اللجان في دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط اللازمة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:23 PM

أمير مكة يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم

اطلع على الجهود المبذولة من قبل أمانة لجان النظر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫الأمير خالد الفيصل، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واطّلع ‫الأمير خالد الفيصل على جهود الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة؛ والهادفة إلى استكمال النواقص ومطابقة المعلومات واستعراض مراحل دراسة الطلبات ودور المنصة الرقمية "إحكام" على صعيد استقبال الطلبات؛ لتسهيل الخدمات على المستفيدين، وتمكينهم من رفع طلباتهم.

واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكّلة من ستة قطاعات حكومية.

وتعرف على جهود اللجان في دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط اللازمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,612
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38 مليار ..

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