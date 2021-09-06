سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96%
وصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%؛ مما يعادل 0.70 دولار أمريكي؛ ليصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولارًا أمريكيًّا.
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-06
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%؛ مما يعادل 0.70 دولار أمريكي؛ ليصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولارًا أمريكيًّا.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
12:21 PM
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96%
وصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%؛ مما يعادل 0.70 دولار أمريكي؛ ليصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولارًا أمريكيًّا.